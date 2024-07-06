برابط مباشر.. حمل الواتس آب الذهبي 2024.. أصدقائك مش هيقدرو يشوفوا موعد اتصالك

يعد الواتس آب الذهبي من أبرز التطبيقات التي تستخدم في تواصل الأفراد مع بعضهم لبعض، لذلك يبحث العديد من مستخدميه عن التحديث الأخير له، وهذا التحديث أضاف للتطبيق الكثير من المميزات المتنوعة مثل إخفاء جاري الكتابة أو أخر ظهور أو متصل وغيرها من المميزات الأخرى التي سنقوم بذكرها وتعمل على تجذب جميع مفضلي تطبيق الواتساب إليه، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

الواتس آب الذهبي

عدد كبير من الأشخاص يفضل استخدام الواتس آب الذهبي عن الواتساب العادي نظرا الميزات التي يتميز بها، وهي:

تستطيع إخفاء أخر ظهور لك وعند اتصالك بالواتساب.

تستطيع تخصيص من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي.

ترسل من خلاله جميع الملفات والفيديوهات ذات حجم كبير.

تستطيع رؤية أي رسالة أرسلت إليك ثم تم حذفها.

يمكنك إرسال كمية كبيرة من الصور.

تستطيع تغير الخط ولونه وهذه الميزة لم توجد في الواتساب العادي.

يمكنك تخصيص الأشخاص الذين يمكنهم رؤية حالتك.

طريقة تحديث الواتساب الذهبي

يتمكن كافة المستخدمين من تحديث الواتساب الذهبي عن طريق السير على مجموعة من الخطوات، وهي: