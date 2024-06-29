“لولو يا لولو روحتي فين”!.. نزل الان تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة هائلة

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات العربية التي تقدم محتوى تلفزيوني مميز لفئة الأطفال، بما يعشقها ملايين المتابعين والمشاهدين بمختلف أنحاء الدول العربية، حتى أن القناة تقدم كذلك الفيديوها والأفلام والرسومات الكرتونية الأكثر من رائعة، وغيرها من البرامج المسلية لملايين المشاهدين، ويمكنك تنزيل القناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة أطفال

هناك عدة معلومات يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال الجديد، والعمل على مشاهدة العديد من البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية المميزة، التي يمكنك تنزيل القناة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي يكون 11430.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز قناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما تقدمه قناة وناسة؟

تهتم قناة وناسة بتقديم المحتوى التي يتناسب مع المشاهدين من مختلف الأعمار، حتى أن أبرز ما يتم إذاعته القناة هو أغاني لولو للأطفال، وهي واحدة من أبرز البرامج الطفولية المميزة التي يتم عرضها على قناة وناسة والأشهر على القناة، بالإضافة إلى سبونج بوب، وماشا والدب، الأصدقاء السبعة، لوليات صغار، لولو يا لولو يا لولو، وينك يا لولو، وغيرها من المحتوى الأخر التي تعمل على القناة على إذاعته عبر القنوات الفضائية المتخصصة لذلك.