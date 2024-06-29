“راتب 5000 دينار” وظائف خالية في الكويت لكافة التخصصات توفرها وزارة العمل جهز ورقك واستغل فرصتك كلها

وظائف خالية في الكويت في مختلف التخصصات حيث تشهد دولة الكويت طلب متزايد على الوظائف التي تجذب العمالة الوافدة برواتب مجزية، وهذا يعكس مدى التوسع بالاقتصاد وتطوير في البنية التحتية وهذا يتطلب تواجد خبرات متخصصة في مجالات متعددة، ويأتي هذا في ظل جهود الحكومة لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة لدولة الكويت، ونستعرض معكم خلال سطور المقال الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف والمستندات المطلوبة للتوظيف.

وظائف خالية في الكويت

تعد دولة الكويت أحد أهم وجهات العمل للوافدين وذلك لأنها تتمتع بسوق عمل ضخم يوفر الكثير من فرص العمل برواتب مجزية، وتتنوع الوظائف المطلوبة بالكويت والتي تشمل التخصصات التالية:

مهندسين (معماري، إنشائي، كهربائي، معلوماتي).

أطباء (داخلية، عصبية، نسائية، جراحة، تخدير، قلبية، عظمية).

محاسبين.

مدرسين.

مترجمين.

مدراء فنادق.

خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.

سكرتير.

ممرضين (متابعة، إسعاف، عناية).

سكرتير.

توجد كذلك وظائف للافراد دون الحاجة إلى مؤهلات أكاديمية ويشترط فقط الخبرة بالمجالات التالية:

طباخ.

عمال بالمطاعم.

موظفين فنادق.

حراس أمن.

موظفين مبيعات.

كوفيرات نساء.

شروط العمل في الكويت

تبعا للقوانين واللوائح الخاصة بالعمل بالكويت هناك عدة شروط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة بالعمل بالكويت: