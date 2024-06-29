“راتب 5000 دينار” وظائف خالية في الكويت لكافة التخصصات توفرها وزارة العمل جهز ورقك واستغل فرصتك كلها

وظائف خالية في الكويت في مختلف التخصصات حيث تشهد دولة الكويت طلب متزايد على الوظائف التي تجذب العمالة الوافدة برواتب مجزية، وهذا يعكس مدى التوسع بالاقتصاد وتطوير في البنية التحتية وهذا يتطلب تواجد خبرات متخصصة في مجالات متعددة، ويأتي هذا في ظل جهود الحكومة لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة لدولة الكويت، ونستعرض معكم خلال سطور المقال الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف والمستندات المطلوبة للتوظيف.
وظائف خالية في الكويت
تعد دولة الكويت أحد أهم وجهات العمل للوافدين وذلك لأنها تتمتع بسوق عمل ضخم يوفر الكثير من فرص العمل برواتب مجزية، وتتنوع الوظائف المطلوبة بالكويت والتي تشمل التخصصات التالية:
- مهندسين (معماري، إنشائي، كهربائي، معلوماتي).
- أطباء (داخلية، عصبية، نسائية، جراحة، تخدير، قلبية، عظمية).
- محاسبين.
- مدرسين.
- مترجمين.
- مدراء فنادق.
- خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- سكرتير.
- ممرضين (متابعة، إسعاف، عناية).
- سكرتير.
توجد كذلك وظائف للافراد دون الحاجة إلى مؤهلات أكاديمية ويشترط فقط الخبرة بالمجالات التالية:
- طباخ.
- عمال بالمطاعم.
- موظفين فنادق.
- حراس أمن.
- موظفين مبيعات.
- كوفيرات نساء.
شروط العمل في الكويت
تبعا للقوانين واللوائح الخاصة بالعمل بالكويت هناك عدة شروط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة بالعمل بالكويت:
- قبل الدخول إلى الكويت يجب حصول العامل الوافد على تأشيرة العمل.
- يجب أن يبلغ العامل السن القانوني للعمل والذي لا يقل عن 18 عاما، كما يجب الحصول على شهادة صحية وإجراء الفحص الطبي قبل العمل في عدة القطاعات.
- عند وصول العامل للكويت لابد من الحصول على رخصة العمل الرسمية من الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وجود المؤهلات العلمية والخبرة الخاصة بالوظائف الفنية.
- الحصول على تأمين صحي شامل قبل بدء العمل ويتم توفيره غالبا من قبل صاحب العمل.
- توقيع عقد رسمي بين العامل وصاحب هيئة العمل به الواجبات والمسئوليات والراتب مع الالتزام بقانون العمل واحترام حقوق العمال المحليين.