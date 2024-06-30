معالج هو الأقوى وشاشة كبيرة.. تعرف على مواصفات اوبو 76 ومميزاته.. مساحة كبيرة هتخزن كل اللي أنت عايزه

لكل من يرغب في الحصول على جوال ذكي وبسعر خيالي وذات إمكانيات عالية عليك شراء هاتف أوبو A76 الحديث، فهو يتميز بشاشة كبيرة حجمها 6.5 بوصة كما أنها تتميز بمظهر جذاب وأنيق، بالإضافة إلى إتاحته تجربة جميلة وفريدة من نوعها، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم مواصفات اوبو 76 وكل ما يخص هذا الموضوع بالتفصيل.

مواصفات اوبو 76

في الآونة الأخيرة قامت شركة أوبو بإصدار جوال جديد ذات مميزات عالية وسعرها يناسب جميع الفئات محدودة الدخل، وفيما يلي نوضح مواصفات اوبو 76، وهي:

مساحة التخزين للجوال تساوي 128 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تكون 6 جيجا بايت، ويمكنك وضع كارت ميموري به لزيادة المساحة.

أما بالنسبة لمساحة الشاشة فهي تكون 6.56 بوصة بجودة1612×720.

معدل كثافة الشاشة يكون 269 بيكسل لكل بوصة.

ويكون معدل التحديث في الشاشة 90 HZ.

يكون المعالج الخاص بالجوال من النوع Snapdragon 680 وذات تقنية ال 6 نانو بمعالج رسومي Adreno 610، وهو يعتبر نفس المعالج الذي يوجد في Realmi 9i وXiaomi Redmi Note 11.

يكون نظام التشغيل في الجوال هو Android 11 بواجهة أوبو المميزة Color OS 11.1.

تعادل دقة الكاميرا الأمامية للجوال 8 ميجا بيكسل وبعدسة F\2.0.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية تكون ثنائية، الأولى منها تكون دقتها 13 ميجا بيكسل بفتحة F\2.2k، أما الثانية تكون دقتها 2 ميجا بيكسل بعدسة F\2.4.

قوة البطارية تعادل 5000 أمبير بالإضافة إلى شحنها السريع التي تساوي 33 واط.

مميزات هاتف أوبو A76

حيث يتميز هذا النوع من الهاتف بالعديد من المميزات، وهي: