الان استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية nec.gov.ly

نتيجة الشهادة الاعدادية فى الجمهورية الليبية، 2024، حيث أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا عن نشر نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 خلال الساعات القليلة القادمة، وقد انتهت لجان التصحيح من مراجعة أوراق الامتحانات لجميع الطلاب في مختلف مدارس الولايات الليبية، وسيتم نشر النتيجة عبر موقع منظومة نتائج الامتحانات في ليبيا، والذي سيتم تفعيله مباشرة بعد إعلان المركز الوطني للامتحانات عن النتائج ، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى ليبيا عقب الإعلان عنها رسميا بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024:

لقد قام طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا بأداء امتحانات بداية شهر يونيو،و بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني، أعلنت وزارة التربية في ليبيا عن بدء أعمال تصحيح الامتحانات، والتي تنتهي رسميًا اليوم بإعتماد النتيجة، للطلاب من أجل الاستعلام عن درجاتهم في جميع المواد، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منظومة نتائج الامتحانات الليبية nec.gov.ly

إدخال بيانات الطالب أو الطالبة بعد تفعيل الرابط

الضغط على أيقونة الاستعلام أو البحث

سوف تظهر أمامك درجات الطالب في جميع المواد.

نتائج الشهادة الاعدادية فى ليبيا 2024 :

أدى نحو 210 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا، والتي أجريت في أكثر من 15 ألف لجنة امتحانات موزعة على جميع الولايات، و هذه الامتحانات كانت تحت رقابة مشددة، وبسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، تأخر الإعلان عن نتيجة الامتحانات، حيث تأخرت عملية التصحيح. ومع ذلك، أكدت صفحة المركز الوطني للامتحانات على ظهور النتيجة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة.