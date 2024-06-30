“أعرف هتدفع كام”.. أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 بعد إضافة الزيادة الجديدة وأسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية.. تفاصيل

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر عن زيادة أسعار الكهرباء مع بداية عام 2024، تأتي هذه الزيادة في إطار تعديل أسعار شرائح الإستهلاك السابقة، حيث تم تحديث الأسعار لتتناسب مع الظروف الإقتصادية الحالية، وذلك استجابة للتحديات الإقتصادية والزيادات في تكاليف الإنتاج، وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف منتجات الطاقة والوقود فضلاً عن مستلزمات الإنتاج الأخرى، حيث تتولى الدولة نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين والمؤسسات، ووفقاً للبيانات الحكومية تم تخصيص مخصصات كبيرة للدعم والمنح للخدمات الإجتماعية في مشروع موازنة العام المالي 2023-2024، حيث بلغت 200 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.4 مليار جنيه مقارنة بالموازنة السابقة التي بلغت 178.8 مليار جنيه.

أسعار شرائح الكهرباء 2024

إليك أسعار شرائح الكهرباء لعام 2024 بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها رسميًا في يناير 2024:

الشريحة الأولى:

تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات.

التكلفة: 58 قرشًا لكل كيلو وات.

القيمة الإجمالية: 29 جنيهًا للإستهلاك الكامل للشريحة (50 كيلو وات).

الشريحة الثانية:

تستهلك من 51 إلى 100 كيلو وات.

التكلفة: 68 قرشًا لكل كيلو وات.

القيمة الإجمالية للإستهلاك الكامل للشريحتين (حتى 100 كيلو وات): 63 جنيهًا.

في حالة تجاوز الإستهلاك 100 كيلو وات، يتم حساب الكمية من الصفر وفقًا لسعر الشريحة الثالثة.

الشريحة الثالثة:

تستهلك من صفر إلى 200 كيلو وات.

التكلفة: 83 قرشًا لكل كيلو وات.

هذه الشريحة تشمل الإستهلاك بدءًا من الصفر وصولًا إلى 200 كيلو وات.

الشريحة الرابعة:

تستهلك من 101 إلى 350 كيلو وات.

التكلفة: 125 قرشًا لكل كيلو وات.

تشمل الإستهلاك من 101 إلى 350 كيلو وات.

الشريحة الخامسة:

تستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات.

التكلفة: 140 قرشًا لكل كيلو وات.

تشمل الإستهلاك من 351 إلى 650 كيلو وات.

الشريحة السادسة:

تستهلك أكثر من 650 كيلو وات إلى 1000 كيلو وات.

التكلفة: 140 قرشًا لكل كيلو وات.

يتم حساب الإستهلاك من الصفر عند تجاوز 650 كيلو وات.

الشريحة الأخيرة:

تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات.

التكلفة: 165 قرشًا لكل كيلو وات.

يتم حساب الإستهلاك من الصفر عند تجاوز 1000 كيلو وات.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية

الشريحة الأولى:

تستهلك من 0 إلى 100 كيلووات.

التكلفة: 65 قرشًا لكل كيلووات (بدون تغيير).

الشريحة الثانية:

تستهلك من 101 إلى 250 كيلووات.

التكلفة: 136 قرشًا لكل كيلووات.

الشريحة الثالثة:

تستهلك من 251 إلى 600 كيلووات.

التكلفة: 150 قرشًا لكل كيلووات.

الشريحة الرابعة:

تستهلك من 601 إلى 1000 كيلووات.

التكلفة: 165 قرشًا لكل كيلووات.

الشريحة الخامسة: