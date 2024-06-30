ولا كأنها بطارية سيارة وإمكانيات جبارة.. مواصفات هاتف Huawei Mate Pad وسعره في الأسواق 2025

تعد شركة هواوي من أفضل الشركات التي تقوم بتصنيع الجولات، حيث تقدم أحدث الأجهزة بصورة مستمرة، فهذه الشركة عند إصدارها أي إصدار جديد يسبب ضجة كبيرة في عالم الأجهزة الإلكترونية، وفي الفترة الأخيرة قامت شركة هواوي بتصنيع إصدار جديد أطلق عليه Huawei Mate Pad 11.5s، ومنذ تصنيعه يبحث الجميع عن مواصفات هاتف Huawei Mate Pad وكل ما يخص هذا الموضوع بالتفصيل.

مواصفات هاتف Huawei Mate Pad

وإليكم مواصفات هاتف Huawei Mate Pad الذي يتمتع بها، وهي:

يأتي الجوال بمعالج كوالكوم من النوع Snapdragon 7 Gen 1.

المساحة الخاصة بالجوال تساوي 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية للجوال تكون دقتها 8 جيجا بيكسل وذات فتحة عدسة F/2.2، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية دقتها تساوي 2448×3264 بيكسل.

يكون نظام تشغيل الجوال Harmony OS وبالنسبة لإصداره 3.1.

سعة البطارية تساوي 7700 مللي أمبير لكل ساعة.

حجم الشاشة يكون 11.5 بوصة وبالنسبة لنسبة الشاشة للجسم تساوي 9686 ودقة تعادل 1440×2200×229 PPI، ومعدل تحديث يساوي 120 هرتز، أما بالنسبة لمعدل التحديث الذكي يعادل 60/120 هرتز.

مميزات هاتف Huawei Mate Pad

يتميز هاتف هواوي ميت باد بالكثير من المميزات وهي:

الجوال يوجد به صوت محيطي رباعي يعمل على الحفاظ على جودة الصوت.

تم تصميمه من خامات معدنية موحدة وذات حجم خفيف.

تتميز أن بطاريته لها عمر افتراضي طويل.

شاشته عالية الدقة ورائعة.

سعر هاتف Huawei Mate Pad 11.5 S

وفيما يلي سوف نعرض لكم سعر جهاز Huawei Mate Pad 11.5 S، وهو: