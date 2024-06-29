القناة الأكثر حبًا من الأطفال سلي طفلك من خلال تردد قناة وناسة الجديد 2024

يهتم الكثير من الأشخاص في الفترات الأخيرة بالبحث عن تردد قناة وناسة، حيث تعتبر من القنوات العربية التي تم تخصيصها للأطفال الصغار، وتعرض المحتوى الترفيهي والبرامج الترفيهية والأغاني باللغة العربية، كما تتميز بمحتواها الفريد من نوعها والمتنوع، وذلك جعل الكثير من الأشخاص يقومون بتنزيلها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة

أعلنت إدارة قناة وناسة عن تردد القناة عبر صفحاتها الإلكترونية، حيث يستطيع أي شخص تنزيل التردد من خلال إضافة البيانات التالية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

أما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيكون كالتالي.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الأغاني المعروضة على قناة وناسة 2024

تعرض لكم قناة وناسة الكثير من الأغاني المخصصة للأطفال الصغار، ومن أجمل هذه الأغاني هي التالي.