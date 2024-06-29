“وزارة المالية العراقية”.. توضح تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

يرغب الكثير من المتقاعدين في العراق في زيارة رواتب المتقاعدين في العراق لأن الكثير من المواطنين يترقبون الرواتب ويتم إيداع رواتبهم الشهرية في الوقت المعلن عنه من قبل الحكومة، وتحاول الحكومة العراقية تقديم الدعم المالي من خلال زيادة الرواتب بانتظام لتلبية احتياجاتهم، ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة، لذلك نجد إقبالا من المواطنين على معرفة الزيادة المحددة، وهذا ماسوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.
رواتب المتقاعدين في العراق
مع اقتراب شهر يوليو يرتفع اهتمام العديد من المتقاعدين بمعرفة التفاصيل التي تخص زيادة رواتب المتقاعدين لأنهم يرغبون معرفة قيمة الزيادة التي تضاف إلى الراتب وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية العراقية أن رواتب المتقاعدين سوف تزيد بنسبة 5% واستجابة لهذه الزيادة سوف تتغير قيمة الراتب على النحو التالي:
- بعد صرف الزيادة من كان يتقاضى حاليا راتبا قدره 450 ألف دينار عراقي سوف يحصل على راتب قدره 550 ألف دينار.
- بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على راتب قدره 550 ألف دينار سوف يتقاضون على 650 ألف دينار بعد الزيادة المحددة.
استفسارات حول راتب المتقاعدين 2024
للحصول على معرفة رواتب المتقاعدين 2024، يجب تطبيق الخطوات التالية بدقة لإيجاد قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024:
- يجب أن يكون للمستفيدين إتاحة الوصول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية وهذا الموقع الرسمي هو المصدر الرئيسي للحصول على معلومات صحيحة وحديثة حول الرواتب والزيادات.
- بعد الدخول إلى الموقع يجب على المستفيد تسجيل الدخول عن طريق إدراج البيانات الشخصية اللازمة بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور وإذا لم يكن للمستفيد حساب على الموقع فيجب عليه إدخال كافة المعلومات الشخصية والتسجيل بدقة لإنشاء حساب جديد.
- بعد تسجيل الدخول بنجاح يحتاج المستفيد إلى البحث عن رمز استعلام الراتب والضغط عليه.
- تلك الخطوة مهمة للغاية للوصول إلى معلومات راتب المتقاعد.
- عند الضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب سوف يطلب من المستفيد إدراج بعض البيانات الإضافية.
- يجب ضمان دقة هذه المعلومات لضمان دقة الاستعلام والسرعة التي تحصل بها على النتائج المطلوبة.