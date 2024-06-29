“وزارة المالية العراقية”.. توضح تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

يرغب الكثير من المتقاعدين في العراق في زيارة رواتب المتقاعدين في العراق لأن الكثير من المواطنين يترقبون الرواتب ويتم إيداع رواتبهم الشهرية في الوقت المعلن عنه من قبل الحكومة، وتحاول الحكومة العراقية تقديم الدعم المالي من خلال زيادة الرواتب بانتظام لتلبية احتياجاتهم، ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة، لذلك نجد إقبالا من المواطنين على معرفة الزيادة المحددة، وهذا ماسوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.

رواتب المتقاعدين في العراق

مع اقتراب شهر يوليو يرتفع اهتمام العديد من المتقاعدين بمعرفة التفاصيل التي تخص زيادة رواتب المتقاعدين لأنهم يرغبون معرفة قيمة الزيادة التي تضاف إلى الراتب وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية العراقية أن رواتب المتقاعدين سوف تزيد بنسبة 5% واستجابة لهذه الزيادة سوف تتغير قيمة الراتب على النحو التالي:

بعد صرف الزيادة من كان يتقاضى حاليا راتبا قدره 450 ألف دينار عراقي سوف يحصل على راتب قدره 550 ألف دينار.

بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على راتب قدره 550 ألف دينار سوف يتقاضون على 650 ألف دينار بعد الزيادة المحددة.

استفسارات حول راتب المتقاعدين 2024

للحصول على معرفة رواتب المتقاعدين 2024، يجب تطبيق الخطوات التالية بدقة لإيجاد قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024: