“استقبل الآن” .. تردد قناة توب موفيز TOP MOVIES الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

غابت قناة TOP MOVIES عن البث التلفزيوني لفترة عام ونصف، وهذا الغياب لم يحرم عشاق القناة من متعة مشاهدة أفلام الرعب التي اعتادوا عليها فحسب، بل خلق فراغا في قلوبهم، مما أدى إلى التساؤلات المستمرة عن سبب هذا التوقف وموعد العودة، وفيماي لي سوف نتعرف معًا على التفاصيل وعن تردد القناة الجديد.

تردد قناة توب موفيز TOP MOVIES

كثير من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة توب موفيز، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة قد غابت فترة، وخلال فترة الغياب وجد جمهور أفلام الرعب نفسه في مأزق، حيث كان البحث عن بدائل يسد هذا الفراغ أمرًا معقدًا، ولم تستطع قنوات الرعب الأخرى تقديم نفس الجودة أو المحتوى الذي كانت توفره قناة TOP MOVIES، وقد اعلنت إدارة القناة عن عودة القناة مرة أخرى، مما تجدد الأمل في قلوب محبي أفلام الرعب، ولقد تم الإعلان عن التردد الجديد لقناة TOP MOVIES على قمر النايل سات لعام 2024، مما يتيح للمشاهدين ضبط أجهزتهم الآن لاستقبال القناة، وقد جاء التردد الجديد لتلك القناة كما يلي:

التردد: 10815

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة توب موفيز TOP MOVIES

تقوم قناة توب موفيز ببث عدد هائل للغاية من أفلام الرعب بأعلى جودة وإشارة، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تقوم بعرض أحدث الأفلام الرعب العالمية التي لم تعرض من قبل، كما أنها تعرض أيضًا برامج خاصة تحليلية لأعمال الرعب الكلاسيكية والحديثة، وتتسم تلك القناة بكثير من المميزات التي من ضمنها، مواعيد عرض متنوعة تلائم الجميع من عشاق أفلام الرعب، كما أنها تتميز بمقابلات حصرية مع صناع أفلام الرعب والممثلين.