“اعرف هتعمل بطاقتك بكام؟” .. الأسعار الجديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وكيفية الحصول عليها أون لاين

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أصبحت تتراوح من 50 إلى 800 جنيه استنادًا إلى نوع الخدمة المطلوبة، مثل الإصدار العاجل أو الإصدار العادي، وهذه الزيادة جاءت في إطار سعي الحكومة لتحسين خدمات السجل المدني، وتوفير خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين إجراءات استخراج وتجديد البطاقات دون الحاجة للذهاب إلى السجلات المدنية.

الأسعار الجديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لقد قام السجل المدني الذي يتبع وزارة الداخلية، بتوفير ثلاثة أنواع من الاستمارة الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي، فتوجد الاستمارة العادية ورسومها تكون 45 جنيها، ويوجد استمارة عاجلة ورسومها تكون 120 جنيها، كما توجد مميزة ورسومها حوالي 170 جنيها، وتجدر الإشارة بأنه تتعدد أنواع بطاقات الرقم القومي بين الإصدار العادي والإصدار العاجل والإصدار الإلكتروني، وقد وفرت الحكومة المصرية منصات إلكترونية تمكن المواطنين من تجديد بطاقاتهم القومية أو استخراج بطاقة جديدة دون الحاجة لزيارة مكاتب السجل المدني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويمكن استخراج يطاقة الرقم القومي بالسير على النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للسجل المدني وإنشاء حساب شخصي.

اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت استخراج بطاقة جديدة أو تجديد البطاقة القديمة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة ورفع الأوراق اللازمة إلكترونيًا.

دفع الرسوم المطلوبة عبر الإنترنت.

تتبع حالة الطلب وانتظار إشعار بالتجهيز لاستلام البطاقة الجديدة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لاستخراج بطاقة الرقم القومي لا بد من إحضار الأوراق والمستندات التالية: