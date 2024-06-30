وصل كام .. سعر صرف 100 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي في البورصات والبنوك

من المعروف أن سعر الدولار داخل دولة العراق في زيادة مستمرة، وليس الآن فقط إنما منذ فترة، وبسبب هذه الزيادة يعاني كافة المواطنين العراقيين حاليًا، لأن بسبب زيادة سعر الدولار مقابل سعر الدينار العراقي أصبحت كافة الموارد غالية السعر بشكل كبير، وخاصة المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك يتساءل دائمًا كافة المواطنين العراقيين عن أسعار الدولار الأمريكي كل يوم مقابل الدينار العراقي.

سعر صرف 100 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي

أكثر ما يتم البحث عنه داخل دولة العراق هو سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ولذلك سوف نوفر لكم سعر الدولار اليوم، وهو:

قد وصل سعر الواحد دولار اليوم إلى 1.310.63 دينار عراقي.

أما بالنسبة لسعر 10 دولار وصل إلى 13106.27 دينار عراقي.

وسعر 100 دولار قد وصل إلى 131062.70 دينار عراقي

سعر صرف 500 دولار وصل إلى 655313.50 دينار عراقي.

سعر صرف 100 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي في البورصات

أما بالنسبة لمن يتساءل عن سعر صرف 100 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي ولكن في البورصات المختلفة، فسوف نوضحه لكم في التالي:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد اليوم 148250 دينار عراقي وهذه في حالة البيع، وأما في حالة الشراء فقد وصل إلى 146250 دينار عراقي.

في بورصة الكفاح والحارثية قد وصل سعر 100 دولار إلى 147150 دينار عراقي.

أما في بورصة أربيل قد وصل سعر 100 دولار للبيع إلى 147100 دينار عراقي، أما للشراء قد وصل إلى 147000 دينار عراقي.

أماكن من أجل تحويل الدينار العراقي

حين ترغب في تحويل الدينار العراقي لدولارات، سيكون عليك الذهاب إلى أحد البنوك الموثوقة في العراق، ومن هذه البنوك، البنوك التالية: