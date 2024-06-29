تجديد منحة البطالة والشروط المطلوبة 2024

توفر الحكومة في الجزائر عدد كبير من الخدمات والمساعدات لفئات كثيرة من المواطنين ومن أهمها منحة البطالة التي تقدم لعدد كبير من الشباب لمساعدتهم على الأعباء المعيشية وإعانتهم على الحياة في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد، لذلك اكدت الحكومة على ضرورة تجديد منحة البطالة حتى يتجنب الفرد إيقافها، وذلك من خلال تحديث البيانات أو تعديلها، وسوف نذكر لكم خلال الفقرات التالية كيفية تجديد منحة البطالة وما هي شروط التسجيل بها

شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر

يمكن التسجيل في منحة البطالة من خلال عدة شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين حتى يتم قبولهم والحصول على الدعم من هذه المنحة وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص جزائري الجنسيه.

وأن يكون عمر الفرد من 18 عام الى 70 عام.

يجب أن لا يكون له راتب من جهه حكوميه او جهه خاصه ثابت.

في حالة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب تقديم شهادة صحية لإثبات ذلك.

خطوات تجديد منحة البطالة الجزائر 2024

يستطيع جميع الأفراد المستفيدين من منحة البطالة الجزائر 2024 تجديد المنحة الالكترونية عبر رابط الرسم للوكالة الوطنية لتشغيل بعدة خطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي: