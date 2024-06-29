شروط وكيفيات الإستفادة من عدل 3 الجريدة الرسمية 2024

برنامج عدل 3 هو من البرامج التي تخصص سكن بأسعار مناسبة جداً، مع ضرورة أن يتم الامتثال لكافة الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الهيئة المختصة، حيث يتم الاطلاع على شروط وكيفيات الاستفادة من عدل 3 الجريدة الرسمية 2024 إلكترونيا، أي أن طريقة التسجيل وجميع المعلومات الخاصة بعدل 3 تكون متوفرة عبر الموقع الالكتروني الخاص بوكالة عدل.

شروط وكيفيات الاستفادة من عدل 3 الجريدة الرسمية 2024

للحصول على السكن المقدم من قبل عدل 3 لابد أن يكون هناك ضوابط ومعايير محددة يجب الالتزام بها كاملة، حيث تأتي شروط وكيفية الاستفادة من عدل 3 الجريدة الرسمية 2024 على النحو التالى:

هل يكون الفرد المتقدم جزائري الجنسية.

لا يكون لديه أرض يمتلكها قابلة للبناء.

تسديد جميع الأقساط المطلوبة في الموعد المحدد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عام، مع ضرورة تسديد الأقساط قبل بلوغ سن السبعين عام.

يتم سداد ما يقارب من 25% كدفعة مقدمة للحصول على الدعم السكني.

لا يوجد لديه عقار خاص به.

عند تأخر السداد يتم تطبيق غرامة قدرها 5%، وحال إن تم التأخير فيما يقارب من ستة أقساط متتالية فإنه يتم إلغاء العقد على الفور، لذا عليك أن تكون حريص جدا في هذه النقطة واتخاذها في الاعتبار.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من عدل 3 2024

امكانية الاستفادة من برنامج عدل 3 الجريدة الرسمية 2024 لابد أن يتم احضار الاوراق المستندات التالية:

إحضار نسخة أصلية من شهادة الميلاد.

بطاقة التعريف الوطنية السارية.

مستند لإثبات الدخل.

تصريح من قبل الهيئة المختصة بعدم امتلاك أي سكن آخر.

كيفية التسجيل في عدل 3 الجريدة الرسمية 2024

عندما تقوم باستيفاء جميع شروط وكيفيات الاستفادة من عدل 3 الجريدة الرسمية 2024، عليك بالتعرف على طريقة التسجيل التي تتمثل في ما يلي: