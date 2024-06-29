3 سكر و6 زيت من حقك!! نصيب الفرد من التموين لهذا الشهر + قائمة بـ أسعار السلع التموينية من زيوت وسكر وأريل وخلافه

أقرت وزارة التموين نصيب الفرد من التموين وذلك استعدادا لصرف الدعم الخاص بشهر يوليو 2024، وقد خاطبت الوزارة مديريات التموين في المحافظات بشأن تطبيق منظومة صرف الدعم الجديدة التي تنفذ بشكل الكتروني من خلال الربط بين منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون، ولقد ازدادت تساؤلات المواطنين حول اسعار السلع التموينية وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور المقال فتابعونا.

نصيب الفرد من التموين

تبدأ وزارة التموين يوم الاثنين المقبل في صرف السلع التموينية الخاصة بشهر يوليو بواقع 50 جنيها للمواطن حتى أربعة أفراد على البطاقة و 25 جنيها بداية من الفرد الخامس، وحددت الوزارة نصيب الفرد من السلع الأساسية وتتمثل فيما يلي:

صرف كيلو من السكر للفرد حتى الحد الأقصى المسموح به وهو 6 أكياس على البطاقة.

صرف زجاجة زيت خليط للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الواحدة.

وأقرت وزارة التموين على كافة التجار وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي بالحصول على كميات محددة من السلع الغذائية تبعا لمبلغ التأمين لكل منفذ كما يلي:

حصة الزيت المستحق صرفها تصل إلى 55% من قيمة مبلغ التأمين.

حصة السكر التي يتم صرفها إلى منفذ التموين تبلغ 25% من مبلغ التأمين.

حصة المكرونة المستحق صرفها إلى المنفذ تساوي 15% من مبلغ التأمين، باقي السلع من القائمة تبلغ 5% من قيمة التأمين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار لا يمس حصة المواطن من السلع الأساسية المدعمة كما هي بنفس الأسعار الشهر الماضي.

اسعار السلع التموينية شهر يوليو 2024

بعدما أوضحنا لكم نصيب الفرد من التموين فإن اسعار السلع خلال شهر يوليو لم تشهد أي تحركات وسيتم صرفها بنفس أسعار الشهر الماضي دون تغيير، وتضم القائمة نحو 32 صنفا من السلع الغذائية نقدم اليكم بعض أسعارها كما يلي: