إلكتروني بسهولة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446 الشروط والمستندات المطلوبة

نورهان زين تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
إلكتروني بسهولة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446 الشروط والمستندات المطلوبة
إلكتروني بسهولة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446 الشروط والمستندات المطلوبة

يتساءل العديد من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي لعام 1446، وذلك لأن البنك الأهلي من أفضل البنوك والمؤسسات المالية السعودية التي توفر خدمات مصرفية رائعة، تحرص فيها على إرضاء كافة عملاء البنك، كما أن المسؤولين عن البنك قد قاموا بوضع خطة مثالية لجذب العملاء وهي توفير خدمات مصرفية بجودة عالية وتكون هذه الخدمات ذات إجراءات بسيطة، حتى يتمكن كافة العملاء من القيام بها بكل سهولة. 

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446

حتى تصبح من عملاء البنك الأهلي السعودي بكل سهولة، سيكون عليك فتح حساب في البنك بطريقة إلكترونية مضمون، خلال بعض الخطوات البسيطة فقط، وهي:

  • قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهلي السعودي. 
  • قم بالضغط على أيقونة فتح حساب، وبعدها أيقونة أفراد. 
  • ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة أمامك مثل تاريخ الميلاد الهجري، رقم بطاقة الهوية الوطنية. 
  • قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. 
  • قم بكتابة عن البيانات المطلوبة عن عنوانك، ومكان ميلادك.
  • ثم قم بالضغط على أيقونة تأكيد إنشاء الحساب. 

شروط فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446

قام المسؤولين عن البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم من أجل فتح حساب له في البنك، وهذه الشروط هي:

  • عمر المتقدم 15 عام أو أكثر.
  • امتلاك المتقدم حساب في منصة أبشر.
  • امتلاك المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. 
  • بالنسبة للمقيمين عليهم تقديم الرقم القومي. 
  • على المتقدم أن يقوم بالتسجيل في العنوان الوطني.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446

وبالنسبة للمستندات المطلوبة حين ترغب في فتح حساب في البنك الأهلي السعودي لعام 1446، قد حددها المسؤولين عن البنك، وهي:

  • بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. 
  • شهادة ميلاد للمتقدم. 
  • مستندات الإقامة. 
  • جواز سفر ساري المفعول. 
  • إذا كان المتقدم لم يبلغ السن القانوني بعد فيجب تقديم قرار الوصاية.
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معلومات الكاتب
نورهان زين

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