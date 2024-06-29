اخيراً وبعد طول انتظار سوف يتم عمل كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2024 bem.onec.dz وذلك بعد أن قامت الوزارة الإعلان بشكل رسمي عن النتائج، ومع الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بنشر النقاط لجميع الطلاب سواء كانوا راسبين أم ناجحين، أي أن جميع الطلاب يمكنهم الحصول على النقاط، ويكون ذلك من خلال الرابط الإلكتروني المتوفر من قبل الوزارة.

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2024 bem.onec.dz

تيسيراً على كافة الطلاب يتم توفير رابط الكتروني لإمكانية كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2024 من خلال اتباع الإجراءات التالية:

التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم الطالب، وكلمة المرور.

بعد ذلك انتقل إلى أيقونة كشف النقاط.

التأكد أنك قد قمت بإدخال جميع البيانات المطلوبة صحيحة.

ثم اضغط على عرض ليتم تنزيل كشف كامل بجميع النقاط بصيغة ال pdf.

الاستعلام عن نتائج شهادة الثالث متوسط 2024 البيام

على سياق الحديث حول معرفة كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2024، نقوم بالاطلاع على كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الثالث متوسط البيام عن طريق اتباع ما يلي:

زيارة رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلكترونياً

تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم الطالب، ورقم المقعد.

وبمجرد الانتهاء من كتابة الخطوات السابق ذكرها اضغط على تنزيل النتائج.

وبعد إتمام عملية التنزيل تستطيع أن تقوم بطباعة الكشف والاطلاع على النتائج.

رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تعتبر مرحلة شهادة التعليم المتوسط من أهم المراحل التي يحرص عليها الطالب وولي الأمر، نظراً لأنها مرحلة انتقالية تحدد مصير الطلاب، لذلك فإن الوزارة تحرص على أن تقدم رابط إلكتروني خاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كي يطلع جميع الطلاب على الكشوفات الخاصة بـ نتائج شهادة التعليم المتوسط، وبمجرد أن تقوم بالدخول على الرابط سوف تتعرف على جميع النقاط كما أنك سوف تستفيد من معرفة النتيجة عن طريق طباعتها لحين الرجوع إليها، ومن الجدير بالذكر أن الرابط المتوفر يعمل على تيسير الكثير من الامور والاجراءات الخاصة بالعملية التعليمية، وذلك لجميع الطلاب ولاسيما ولي الأمر.