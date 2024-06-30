“استعلم برابط نتائجنا”.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 PDF عموم محافظات العراق

تعمل وزارة التربية العراقية على توفير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية مما يسهل الحصول على نتائج الثالث متوسط عموم العراق الدور الاول 2024 محافظات العراق، مما يجعل الطالب يتمكن من الحصول على النتائج بشكل ميسر ومباشر، وخاصة أن جميع الطلبة والطلاب تمر عليهم أوقات عصيبة بسبب التعرف على النتائج والقلق المستمر، وتيسيرا من الوزارة فإنها توفر رابط الكتروني لإمكانية التعرف على النتائج بشكل مباشر.

نتائج الثالث متوسط عموم العراق الدور الأول 2024

يحق لجميع الطلاب التعرف على نتائج الثالث متوسط عموم العراق الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق من خلال الاطلاع على ما يلي:

قم باللجوء إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع النتائج.

سوف يتم ظهور صفحة بها كود التحقق قم بكتابته في المكان المخصص.

بعد ذلك انتقل إلى موقع الوزارة واضغط على ايقونة نتائج الطلاب.

اكتب العام الدراسي 2024.

إدخال اسم المحافظه ثم اضغط على استخراج النتائج.

انتقل الى خيار بحث لتظهر لك النتائج بالتفصيل.

كيفية تنزيل نتائج الثالث متوسط بصيغة ال pdf

عندما يتمكن الطالب من الحصول على نتائج الثالث متوسط عموم العراق من خلال الخطوات السابق ذكرها، تستطيع أن تقوم بالحصول على النتائج بصيغة ال pdf عن طريق اتباع ما يلي:

توجه إلى الموقع الالكتروني الخاص وزارة التربية العراقية

من خلال الصفحة التي تظهر أمامك اضغط على نتائج الثالث متوسط.

انتقل إلى خيار تنزيل مع تحديد المحافظة القاطن بها.

اضغط على خيار نتائج الثالث متوسط.

حدد المدرسة التابع لها.

ومن ثم قم بتنزيل الملف بصيغة ال pdf، وبذلك تستطيع أن تقوم بالتعرف على النتيجة من خلال الاسم ورقم المقعد.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 جميع المحافظات

تعتبر مرحلة الثالث متوسط من المراحل الشائكة التي تمثل حدث هام جدا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، ومن جهة وزارة التربية والتعليم العراقية فهي تعمل على أن توفر رابط إلكتروني لنتائج الثالث متوسط لكي يتم الاطلاع على النتائج وتنزيلها بصيغة الـ pdf كما سبق أن تحدثنا، فلا تتردد في ان تقوم بالتوجه الى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية للتعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق.