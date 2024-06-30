“سجل قبل انتهاء الموعد”.. رابط وخطوات التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

يوجد مجموعة من المواطنين يبحثون في تلك الفترة عن كيفية التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وذلك لأن ليس هناك إلا فترة قليلة وتبدأ إقامة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لذلك صرحت السلطات الجزائرية بوجود رابط رسمي يستطيع من خلاله المواطن الجزائري أن يقوم بالتقديم الإلكتروني ويشارك في الأعمال الانتخابية الرئاسية، كما أوضحت الحكومة الجزائرية أن الأعمال المتاحة للمواطنين هي الإشراف على العملية الانتخابية، وهذا ماسوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.

كيفية التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

صرحت الحكومة الجزائرية عن أبرز التفاصيل التي يجب معرفتها للمواطنين الجزائريين الذين يرغبون في العمل بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما وفرت لهم رابط إلكتروني يسهل عليهم التقديم والإلتحاق للعمل بالانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع حفاظ الأمانة العامة للعمل.

الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

إدخال كل البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد بطريقة صحيحة.

كتابة رقم التعريف الوطني وشهادة الميلاد.

الضغط على كلمة التالي.

إدراج كافة البيانات المهنية والمستوى الدراسي والتخصص والحالة المهنية.

تدوين كود التحقق الموجود أمامك في الخانة الفارغة.

الضغط على كلمة تسجيل.

الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية الجزائرية

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن الموعد الذي تطلق فيه الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسوف تكون يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2024، وذلك لرغبة العديد من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لإقامة الانتخابات الرئاسية بالجزائر، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تبذل أقصى جهد حرصا علي المواطنين لكي تسير الانتخابات بدون حدوث أي مشاكل أو تعقيدات.

شروط التقديم للعمل في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 2024

فرضت الحكومة الجزائرية مجموعة من الضوابط والقوانين الواجب مراعاتها من قبل المواطنين الذين يرغبون بالتقديم في العمل بالانتخابات الجزائرية وهي كالاتي: