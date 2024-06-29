الصندوق الوطني للتقاعد يوضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على موعد زيادة رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر لعام 2024م، حيث قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن موافقتها بزيادة رواتب المتقاعدين بها، وذلك لتحسين مستوى المعيشة لجميع الأشخاص المتقاعدين ولتلبية جميع احتياجاتهم، وخلال ذلك المقال سنتعرف سوياً على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر لذلك العام.

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

أوضح الصندوق الوطني للتقاعد في دولة الجزائر بأنه يسعى بشكل مستمر لتطوير وتحسين معاش المتقاعدين، وذلك عن طريق توفير زيادات على هذا المعاش.

وقد بدء تطبيق تلك الزيادات منذ شهر مايو لعام 2024، وستكون كل سنة وذلك يعكس الاهتمام الكبير للحكومة الجزائرية بالأحوال المعيشية للأشخاص المتقاعدين.

رفع رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر

تم زيادة مبلغ المعاشات بمعدل 5% لجميع المستفيدين من رواتب المتقاعدين، والذين تقل رواتبهم عن 20,000 دينار جزائري.

أما بالنسبة للذين يحصلون على رواتب تتعدى ألف دينار جزائري، فسيتم رفع معاشاتهم بنسبة 4%، وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح مبلغ معاشاتهم ما بين 50,000 دينار جزائري و80,000 دينار جزائري، فسوف يحصلون على زيادة بمعدل 2%.

مزايا الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين بدولة الجزائر

عملت الحكومة على تحقيق زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والعاملين بالدولة، حيث تتميز هذه الزيادة ببعض المزايا، ومن أبرز هذه المميزات هي التالي.