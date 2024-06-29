مرتبك لوحدك 9500 جنيه من غير حافز.. وظائف وزارة العمل في 12 محافظة ولكن بشروط معينة سهلة وبسيطة “متفوتهاش الفرصة!!”

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف وزارة العمل التي كشفت عنها الوزارة وذلك خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، حيث يتوفر خلالها عدد من فرص العمل بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، ودعا الوزير حسن شحاته الشباب بالاقبال على وظائف القطاع الخاص بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر برامج مجانية للتدريب المهني لتأهيل الشباب على متطلبات سوق العمل، ونقدم اليكم خلال سطور المقال الوظائف المتاحة التي اعلنتها وزارة العمل.

وظائف وزارة العمل

بحسب بيان وزارة العمل فقد تلقت نحو 45 طلب من شركات القطاع الخاص لديها 3162 وظيفة خالية في 12 محافظة ويوجد وظائف متاحة لأصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم، وتأتي فرص العمل برواتب مجزية يتم تحديدها بناء على المقابلة الشخصية تبعا للحد الأدنى للأجور مع وجود تأمين صحي شامل، وتتراوح فرص العمل في محافظة القاهرة بين 6000 حتى 8000 جنيه وبعضها يكون أثناء المقابلة، وجاءت التخصصات المطلوبة كما يلي:

محاسبين.

بائعين.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

امين مخازن.

باحث اجتماعي.

ديلفري وتسليم.

أخصائي تمويل.

تدخل سريع.

سائقين درجة أولي وثانية وثالثة.

مشرف خطوط انتاج.

منسقين ميدانيين.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

مراقبين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

عمال إنتاج.

مشرفي إنتاج.

مندوبين مبيعات.

موعد التقديم على وظائف وزارة العمل

يتم التقديم على وظائف وزارة العمل بداية من اليوم حتى نهاية شهر يوليو المقبل إما عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو التوجه إلى مكتب الادارة العامة للتشغيل بالمقر القديم للوزارة بمدينة نصر أو التواصل مع أرقام الشركات الموجودة في البيان الذي نشرته الوزارة.

وأكد الوزير شحاته أن النشرة النصف شهرية الخاصة بالتوظيف تصدر كل 15 يوما عبر الادارة العامة للتشغيل، وصرح بأن البيان يضم وظائف خالية لذوي الهمم لاستيفاء نسبة 5% من إجمالي العمالة في تلك الفئة برواتب مجزية، وتقوم الوزارة باستقبال طلبات الراغبين للتقديم على الوظائف وارسالها إلى الشركات مع تنظيم مقابلات التوظيف بالمحافظات.