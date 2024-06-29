“موبايل قيمة مقابل سعر”.. إليكم سعر ومواصفات وعيوب ومميزات هاتف اوبو A60

يعد هاتف Oppo A60 من أحدث الهواتف ذات التكلفة الاقتصادية التي أطلقتها شركة أوبو، حيث يتميز بعدة مزايا ومواصفات بالإضافة إلى سعره المعقول، ينتمي هذا الهاتف إلى سلسلة A الاقتصادية ويتميز بالقوة والمتانة وقدرته العالية على تحمل الصدمات اليومية المتكررة، كما ستجد في هذا الهاتف دقة عالية للكاميرا، ومستشعر البصمة، ومعالج متقدم، إضافة إلى سعره المناسب.

مواصفات هاتف اوبو a60

تعتبر شركة أوبو واحدة من أشهر الشركات المنتجة للهواتف الذكية، وذلك بفضل الميزات المتميزة التي تتمتع بها هواتفها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مواصفات هاتف أوبو A60:

يتميز هذا الهاتف بتصميم جذاب وأنيق.

كما أن وزنه خفيف يبلغ 186 جرام.

الهاتف مميز بشاشة كبيرة الحجم مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة.

حجم الشاشة يصل إلى 6.67 بوصة.

سعة بطارية الهاتف تصل إلى 5000 مللي أمبير.

ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واط.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وبالنسبة للذاكرة العشوائية فهي تأتي بحجم 8 جيجابايت.

كاميرا الهاتف تتميز بجودة عالية وهي مزدوجة، حيث الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، بينما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

تم تصميم الهاتف ليكون مقاوم لقطرات المياه.

متوفر باللونين الأزرق والبنفسجي.

المعالج في الهاتف يأتي من نوع سناب دراجون 680 ذو ثمانية أنوية.

مميزات هاتف اوبو a60

بما أنه منتج من شركة اوبو فإنه يتضمن العديد من الميزات، نستعرض لكم بعضها فيما يلي:

يدعم هذا الهاتف الذاكرة الخارجية.

هذا الهاتف يحتوي على بطارية كبيرة تدوم لفترات طويلة مع الاستخدام.

يأتي هذا الجوال مع سماعات من نوع ستيريو.

يدعم استخدام بطاقة الذاكرة بالتزامن مع شريحتي الاتصال.

عيوب هاتف oppo a60

على الرغم من المميزات الرائعة التي يتمتع بها هذا الهاتف، إلا أنه يحمل بعض العيوب ومنها ما يلي:

لا يدعم إن اف سي.

هذا الهاتف لا يحتوي على كاميرا بزاوية واسعة.

الجوال لا يأتي بشاشة فول اتش دي.

الهاتف لا يوجد راديو إف إم.

سعر الهاتف

يختلف سعر هاتف أوبو a60 من بلد لأخر، ولذلك نقدم لكم فيما يلي، أسعاره في أبرز الأسواق العربية: