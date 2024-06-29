الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وأهم أسباب عدم استحقاقه

وفرت المملكة برنامج الضمان الاجتماعي المطور بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين والمساهمة في حصولهم على جميع الخدمات بكفاءة وجودة عالية حيث أنه يستهدف الفئات الفقيرة، ومنذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور نتائج أهلية الضمان يوم 27 من كل شهر ميلادي، انهالت الأسئلة من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن طرح نتائج المستحقين للضمان الاجتماعي، ولذلك بحث الكثير عن خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي جاءت كما يلي:

فتح الرابط الخاص بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

سوف تستلم رمز التحقق على هاتفك، قم بإدخاله.

النقر على مربع ” تسجيل الدخول”.

تخصيص برنامج ” الدعم الاجتماعي”.

ثم النقر فوق استعلام لتظهر بعد ذلك نتيجة الأهلية.

موعد نزول دعم الضمان الاجتماعي لشهر يوليو

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدًا لنزول دعم المستحقين في برنامج الضمان الاجتماعي، وبذلك يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 الموافق 25 ذي الحجة 1445هـ هو موعد النزول لهذا الشهر، كما أضافت أنه في حالة مصادفة اليوم المحدد إجازة رسمية فهنا يتم اللجوء إلى التأخير أو التبكر حسب رؤية الوزارة.

أسباب عدم استحقاق الضمان الاجتماعي

مع اقتراب موعد صرف الدعم لهذا البرنامج بحث جميع المتقدمين عن كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وقد يتفاجأ البعض أنهم غير مستحقين للحصول على الدعم وذلك يكون لعدة أسباب منها: