تعرف على حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة بغلق المقاهي والمحلات التجارية

تداول عدد كبير من المواقع الالكترونية خبر إلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة بغلق المقاهي والمحلات التجارية في تمام الساعة 10 مساء، حيث أعلنت الحكومة المصرية وضع قرارات جديدة لغلف المحلات العامة والمقاهي لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء .

سبب قرار الحكومة المصرية بغلق المحلات التجارية

كما كلف الدكتور “مصطفى مدبلولي: الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتحديد مواعيد جديدة لغلق المحلات كما استثنى من هذا القرار الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار بداية من يوليو المقبل.

وحسب الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء وحل الأزمة التعي تعاني منها مصر خلال الآونة الأخيرة فقد قررت الحكومة المصرية فتح المحلات التجارية والمولات بداية من الساعة السابعة صباحاً ويتم غلقها في الساعة 10 مساءً ، ويتم زيادة ساعات الغلق للساعة الـ 12 صباحاً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وخلال الأعياد والإجازات الرسمية.

كما قررت الحكومة المصرية أيضاً فتح المطاعم والكافيهات من الساعة 05:00 صباحاً ويتم الغلق في الساعة 01:00 صباحاً، على أن يستمر التيك واي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ 24 ساعة.

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي

وحتى هذه اللحظة لم تعلن الحكومة الرسمية عن أي قرار رسمي بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والذي من المقرر أن يتم إيقاف العمل به في أول أكتوبر المقبل، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن قرار غلق المحلات التجارية ليس له صلة بقرار إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وأن الوزارة أعلنت عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات بدلاً من ساعتين حتى أول يوليو 2024 ، وسوف يتم العودة لساعات التخفيف الأولى بداية من يوليو المقبل.