“المرور السعودي يعلن”.. اعتماد العمل برخصة القيادة الأجنبية داخل المملكة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط

قام المرور السعودي بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مجموعة من الشروط والضوابط، والتي من خلالها يتم تسهيل عملية القيادة داخل المملكة برخصة قيادة أجنبية، حيث تعد المملكة السعودية واحدة من أبرز دول العالم جذبا للعمالة الاجنبية المختلفة، بالإضافة إلي أن المملكة تعمل على متابعة هذه الفئات، وذلك حرصا منها على تنظيم هذه العملية، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

رخصة القيادة الأجنبية للعاملين بالمملكة

وفقا لما أعلنه المرور السعودي من خلال حسابه الرسمي، أنها أوضحت أن يمكن القيادة داخل المملكة السعودية برخصة قيادة اجنبية، كما أكدت على أنه لا يوجد حاجة إلى استخراج رخصة قيادة سعودية، في حالة ما إذا كانت رخصته من مهنته السائق سارية وصادرة من بلدة، ولكن هناك مجموعة من الضوابط التي تم وضعها من قبل المرور السعودي، وهي كما يلي:

يجب أن تكون رخصة القيادة مطابقة لنوع المركبة.

كما يشترط للأهمية أيضا مراجعة رخصة القيادة من الجهات المعتمدة.

بالإضافة إلى أنه يجب يتم القيادة بالرخصة الصادرة من بلدة.

ما هي شروط القيادة داخل المملكة السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل المروري السعودي، والتي يجب الالتزام بها، وذلك مراعاة لقواعد السلامة العامة، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يقوم السائق باجتياز جميع الاختبارات.

تم تحديد الفئة العمرية للسائق بأن لا يقل عن 18 عام فأكثر.

يجب خلو السجل الجنائي للسائق من أي أحكام قضائية أو جريمة متعلقة بالمخدرات.

يلزم عدم وجود أي أمراض أو أي إعاقة تعوق مزاولته لمهنة القيادة.

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة على تسهيل إجراءات العمل برخصة قيادة أجنبية للعاملين داخل المملكة السعودية، وعدم الحاجة الى استخراج رخصة قيادة سعودية.