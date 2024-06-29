قرض تمويلي من بنك الراجحي بدون كفيل.. إمكانية حصول المقيمين على قرض بقيمة 42000 ريال سعودي

يعمل بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية على تقديم خدماته التمويلية كأسرع بنك تمويل شخصي، حيث يعمل على منح المقيمين داخل المملكة إمكانية الحصول على قرض شخصي، وذلك دون الحاجة إلى وجود كفيل، كما أن البنك يقدم للعملاء مدة سداد 60 شهر أي خمس سنوات حتي يكون التقسيط مريح للعملاء، وذلك بمعدلات فائدة تنافسية، بالإضافة إلي أنه يمكن التقديم على القرض من خلال التطبيق الخاص بالمصرف.

ما هو تمويل بنك الراجحي السعودي

أصبح بإمكانك الان الحصول على قرض تمويلي بقيمة 24000 ريال سعودي، وذلك من خلال بنك الراجحي كأسرع بنك يقدم خدمات تمويلية، بالإضافة إلي عدم الحاجة الي وجود كفيل، أي يمكن تقديم ما يثبت الراتب الوظيفي والذي يقدر بقيمة 3900 ريال سعودي، كما أن هناك مجموعة من الاستقطاعات التي يتم خصمها من الراتب، والتي تتمثل في الديون والاقساط الشهرية والاشتراكات، والتي تقدر بقيمة 520 ريال سعودي، بالإضافة إلي أنه يتم سداد قيمة القرض على خمس سنوات، كما أتاح البنك خدمة الحاسبة التقديرية والتي يمكن من خلالها ادخال قيمة القرض الذي يريد المتقدم ، وبالتالي حساب قيمة القسط الشهري.

ما هي خطوات التقديم للحصول على قرض تمويلي من بنك الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها، للحصول على قرض تمويلي بقيمة 42000 ريال سعودي، بقسط شهري يصل إلى 780 ريال سعودي، وإليك هذه الخطوات: