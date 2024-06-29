منذ بداية امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي هذا العام، ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب معرفة موعد نتيجة ثالثة ثانوي 2024، حيث تعتبر الثانوية العامة المرحلة الحاسمة التي تمهّد الطريق للالتحاق بالجامعات والكليات في مصر بناء على المجموع النهائي للطلاب والطالبات، وسوف نوضح الآن خطوات معينة للاستعلام عن نتيجة الثانوية فور انتهاء الاختبارات، بالإضافة إلى بعض التصريحات من داخل كنترول التصحيح للعمل على طمأنة الطلاب وأسرهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2024

يمكن الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بمجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب على كل طالب أن يقوم بها، وهي كالتالي:

القيام بفتح رابط موقع وزارة التربية والتعليم .

الانتقال بشكل مباشر إلى بوابة الثانوية العامة.

الضغط على خانة نتيجة الثانوية العامة 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بك واضغط فورا على عرض النتيجة الكاملة.

توقعات موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2024

بناء على الأحداث التي حدثت في العام الماضي أثناء ظهور نتيجة ثالثة ثانوى عام 2023، اكتملت امتحانات نهاية العام في 13 يوليو 2023، وظهرت نتائج الدور الأول في 31 يوليو 2023، مما يعكس فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم، وهذا يكون استنادا إلى هذا الجدول الزمني، من المتوقع أن تظهر نتائج الصف الثالث الثانوي لعام 2024 في منتصف أو قبل منتصف شهر أغسطس، حيث أنه يوم السبت 20 يوليو 2024 هو موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، بما في ذلك امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكية، حيث أن هذه الشعبة هي آخر الشعبات التي ستنهي اختبارها.

تصريحات كنترول تصحيح اختبارات الثانوية العامة

مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أكدت أن عمليات تصحيح أوراق امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 تجري حاليا، مشيرة إلى وجود درجات مطمئنة دون تعديل في نموذج الإجابة لكنترولات الإلكترونية أظهرت أن الأسئلة بسيطة غير معقدة، كما تمت مراجعة وتدقيق كافة التفاصيل بما في ذلك بيانات الطلاب واختياراتهم في الإجابات، وأشار الدكتور رضا حجازي إلى مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني حتى يقوم بطمئنة طلابه.