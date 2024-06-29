بالأسم والرقم شوف نتيجة الثانوية العامة 2024

تسود حالة من التوتر بسبب نتيجة الثانوية العامة 2024، سواء للطلاب أو أسرهم، ولكن ما زالت الاختبارات قائمة حتى الآن ولم تنتهي ولكن من المقرر اعتمادها فور الانتهاء من الاختبارات والتصحيح، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا لعمليات التصحيح حتى الآن فإن النتيجة مبشرة بسبب كثرة نسب النجاح حتى الآن، وتطمئن الوزارة الطلاب بأن المصححين يعملون على بذل قصارى جهدهم حتى يعطوا الطالب كامل حقه، ومن خلال هذا المقال سوف يتم ذكر موعد انتهاء وظهور نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024

سوف تصدر وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في شهر أغسطس المقبل بعد انتهاء امتحانات عام 2024، وقد تم تصحيح المواد غير المضافة للمجموعة التي أُجريت قبل إجازة عيد الأضحى بواسطة نظام إلكتروني، مشابه للنظام المستخدم في تصحيح المواد الأساسية، وقد وفر هذا النظام عناء كبير على كافة المصححين، كما أنه يقلل نسبة الظلم في التصحيح الذي من الممكن أن يصدر عن غير عمد من المصححين نتيجة لكثرة أوراق التصحيح.

كما أنه سيتم تصحيح الاختبارات الأخرى عندما ينتهي الطلاب من أدائها بشكل كامل، وقد حرصت الوزارة على تنوع مستويات الاسئلة في الورقة الامتحانية مراعاة لمستويات الطلاب المختلفة.

متى بدأت ومتى ستنتهي امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

بدأت امتحانات الثانوية العامة في يوم 10 من هذا الشهر، وتستمر للمواد الإضافية، وسوف تستمر هذه الاختبارات حتى منتصف شهر يوليو، وهكذا يكون جدول الاختبارات: