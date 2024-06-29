أتفرج على الأخبار حصرياً تردد قناة الجزيرة مباشر

يمكنك ضبط تردد قناة الجزيرة مباشر على جهاز التلفاز لمتابعة برامجها ونشرات الأخبار على مدار الساعة، حيث تقدم القناة تغطية حصرية وعالية الجودة لجميع الأحداث والأخبار العربية والعالمية، حيث أنها تعد شبكة فضائية قطرية تمتلك عدة قنوات منها قناة الجزيرة مباشر والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكم أحدث تردد لهذه القناة على كافة الاقمار الصناعية عالية الجودة تابعوا معنا الآتي.

تردد قناة الجزيرة مباشر

سوف نذكر تردد قناة الجزيرة مباشر لأنها تنقل العديد من الأحداث الجارية على مدار الساعة، بما في ذلك الأحداث الجارية من حروب في كافة الدول، وتتميز بتوفر مجموعة من أفضل المراسلين الذين يجيدون العديد من اللغات، مما يسمح لهم بمتابعة الأحداث بشكل دقيق والتفاعل معها، كما أن قناة الجزيرة تكون من بين أسرع القنوات في نقل الأحداث، وقد اشتهرت بسرعة تغطيتها لأحداث عظيمة على مدار السنين والايام الجارية، حيث أن تردد القناة على النايل سات هو:

تردد قناة الجزيرة: 10971.

معامل تصحيح الخطأ هو:¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

أما عن تردد قناة الجزيرة مباشر على عرب سات الذي يعد ثاني أفضل الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي نايل سات فإنه يكون على النحو التالي:

الإستقطاب يكون: أفقي.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد التابع للقناة: 12111.

تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل قناة الجزيرة على التلفزيون

لتتمكن من تثبيت القناة بكل بساطة وسهولة ودون عناء عليك ومن المهم القيام باتباع بكافة الخطوات التي سنذكرها كالآتي: