” El Fajr TV” ثبت  الأن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة للحلقة 165 مسلسل قيامة عثمان 

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024، الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة رقم 165، وقناة الفجر الجزائرية هي إحدى القنوات الفضائية التي يتابعها الملايين في مصر والوطن العربي، تقوم القناة بعرض أبرز المسلسلات التركية التي لاقت رواجا كبيرًا بين المشاهدين، مثل “الطائر الرفراف” و”قيامة عثمان” وموسم ثاني من “صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس”، ولذلك سنقوم خلال السطور القادمة بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على الترددات الخاصة بقناة الفجر الجزائرية الجديد، وكذلك كيفية التثبيت اليدوي للتردد على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024:

تحظى قناة الفجر الجزائرية باهتمام كبير من عشاق المسلسلات التركية، لا سيما مسلسل “قيامة عثمان” الذي يعد من أبرز المسلسلات التي تعرضها القناة، وتحرص القناة على توفير هذه المسلسلات بجودة عالية وبث حلقاتها على مدار الأسبوع، مع إعادات للحلقات السابقة، وبالنسبة لتردد قناة الفجر الجزائرية، فهي متاحة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك لتمكين المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي من متابعة محتواها الترفيهي المميز، وتستقبل القناة اتصالات واستفسارات المتابعين باستمرار للحصول على آخر المعلومات والتطورات بشأن جداولها وتردداتها.

تردد قناة الفجرالجزائرية: 12034.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

اسم القمر : النايل سات

تردد قناة الفجر علي القمر الصناعي عرب سات:

تردد قناةالفجرالجزائرية: 12034.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

القمر الصناعي: العرب سات



تثيت قناة الفجر الجزائرية علي الريسيفر: