“وزارة السكن والعمران الجزائرية”.. تنشر رابط استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 بالخطوات والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة السكن والعمران الجزائرية رابط استمارة التسجيل في سكنات عدل 3، ومع اقتراب موعد فتح باب التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 الذي أعلنت عنه الوزارة الفترة السابقة، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين الجزائريين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن التقديم في سكنات عدل 3، وهذا ماسوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.

موعد طرح استمارة التسجيل في سكنات عدل 3

يريد العديد من مواطني دولة الجزائر الراغبين التقديم في مشروع سكنات عدل 3 معرفة موعد إطلاق استمارة التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك من أجل التقديم في المشروع من خلالها، حيث أشارت وزارة السكن والعمران بالجزائر أنه من المقرر أن يتم إتاحة التسجيل في سكنات عدل 3 في اليوم الخامس من شهر يوليو القادم 2024.

كيفية التسجيل في مشروع سكنات عدل 3

حتى يتمكن الأفراد من جميع ولايات دولة الجزائر التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 فإنه لابد عليهم من القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وكالة عدل.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

إدخال كل من الاسم وكلمة المرور الخاصة به.

الضغط على خانة التسجيل في سكنات عدل 3.

تحديد الولاية التي يسكن بها المواطن.

سحب استمارة التسجيل في مشروع سكنات عدل 3.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة.

التأكد من جميع البيانات والمعلومات بأنها صحيحة.

سداد رسوم التسجيل في مشروع سكنات عدل 3.

إرفاق الاستمارة والأوراق المطلوبة.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

فرضت وزارة السكن والعمران الجزائرية مجموعة من المعايير والشروط التي لابد من تحقيقها في الأشخاص الراغبين التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 وهذه الشروط هي كما يلي: