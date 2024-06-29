ماما جابت بيبي أجمل أغاني الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة

تتصدر قناة طيور الجنة قائمة القنوات الفضائية المفضلة للأسر لذلك سوف نذكر تردد قناة طيور الجنة 2024، و بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي الذي يستهوي الأطفال، مما يجعل الأسرة تشعر بالطمأنينة أثناء مشاهدة أطفالها للأغاني والبرامج الترفيهية التي يحبها كافة الأطفال والكبار أيضا، حيث أنها تتماشى مع كافة الأعمار وهذه من أفضل مميزاتها، ولا تقدم فقط الأغاني بل أيضا العديد من البرامج التي حازت على إعجاب كافة المشاهدين، سوف نذكر لكم تردد القناة على النايل والعرب سات اللذان يعدان من أفضل الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

حتى تتمكن من استقبال القناة لابد من معرفة تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نذكر الآن التردد على القمر الصناعي عرب سات وهو:

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة : رأسي.

التردد يكون : 11310.

جودة عرض القناة: HD.

ما هو تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي الشهير الذي يعد من أكثر الأقمار الصناعية جودة وهو نايل سات يكون كالتالي:

الجودة الخاصة بالقناة: HD.

معدل استقطاب القناة يكون: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

التردد الخاص بالقناة على النايل سات هو: 11274.

كافة أشهر برامج طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر القنوات المتابعة في العالم العربي، حيث تقدم أغاني ترفيهية ممتعة ومفيدة للأطفال، مما يجعلهم يستمتعون بمشاهدتها بشكل كبير، ومن بين هذه الأغاني ما يأتي:

ماما جابت بيبي.

ليش بتكذب يا وليد.

حروف الهجاء.

الأرنب والثعلب.

ألوان ألوان.

صار عندنا بيبي.

أسرتنا.

سبعة الأولاد.

البيبي الصغير.

خطوات ضبط القناة على التلفاز

كي تستطيع تثبيت القناة على التلفاز الخاص بك ويستمتع بها طفلك ويشاهد كافة البرامج المسلية التي تغني عن الموبايل اتبع ما يأتي: