15% زيادة معاش تكافل وكرامة.. الأستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2024 لشهر يوليو وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه

معاش تكافل وكرامة ، معاش تكافل وكرامة هو إحدى المنح والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للأسر المستحقة وذلك لمساعدتها على مواجهة وتحمل الأعباء المعيشية ومع قدوم شهر يوليو يزداد البحث من قبل المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش وذلك بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها على المعاشات لتسطيع مواجهة تحمل الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
15% زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024
في حزمة من الإجراءات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك لمساعدة ودعم المواطنين والأسر المستحقة قد جاءت المعاشات بعد الزيادة المقررة 15% والتي بدات تطبيقها من شهر مارس الماضي كالتالي:
|فئة صاحب المعاش
|المعاش بعد الزيادة
|معاش 450
|517.5 جنيه.
|معاش 480
|552 جنبه.
|معاش 500
|575 جنيه.
|معاش 550
|632.5 جنيه.
|معاش 580
|667 جنيه.
|معاش 620
|713 جنيه
|معاش 650
|747.5 جنيه.
|معاش 680
|782 جنيه.
|معاش 700
|805 جنيه.
|معاش 740
|851 جنيه.
|معاش 770
|885.5 جنيه.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
يمكن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة أن يقوموا بالاستعلام عن المعاش وذلك بالرقم القومي من خلال اتباع بعض الخطوات التي تأتي على النحو التالي:
- على المتعلم أن يقوم بالدخول الى موقع وزارة التضامن الإجتماعي ويمكن الدخول اليه من هنا.
- يكون المستفيد بكتابة الرقم القومي الخاص به.
- ومن ثم يتم الضغط على استعلام.
- تظهر لك نافذة جديدة يتم فيها تحديد البيانات الكاملة عن تكافل وكرامة الذي تحصل عليه.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
يبدأ صرف تكافل وكرامة كل شهر ميلادي في منتصف الشهر وتحديدا في يوم 15 من كل شهر ميلادي، أو في شهر مايو سيتم صرف تكافل وكرامة في يوم الاثنين الموافق 15 من مايو 2024.
الأوراق المطلوبة لتسجيل في تكافل وكرامة 2024
حتى تتمكن من التسجيل في تكافل وكرامة فأنت بحاجة الى مجموعة من الأوراق المطلوبة وهي تأتي على النحو التالي:
- تقديم صورة من شهادة الأطفال مميكنة.
- تقديم صورة من بطاقة التموين.
- تقديم القيد الدراسي للأطفال وذلك من عمر 6 الى 18 سنة.
- تقديم صورة من قسيمة الطلاق إن وجدت.
- تقديم صورة من بيان وصاية الأم في حالة توفي الأب.