15% زيادة معاش تكافل وكرامة.. الأستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2024 لشهر يوليو وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليه

معاش تكافل وكرامة ، معاش تكافل وكرامة هو إحدى المنح والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للأسر المستحقة وذلك لمساعدتها على مواجهة وتحمل الأعباء المعيشية ومع قدوم شهر يوليو يزداد البحث من قبل المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش وذلك بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها على المعاشات لتسطيع مواجهة تحمل الأوضاع الاقتصادية الجديدة.

15% زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

في حزمة من الإجراءات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك لمساعدة ودعم المواطنين والأسر المستحقة قد جاءت المعاشات بعد الزيادة المقررة 15% والتي بدات تطبيقها من شهر مارس الماضي كالتالي:

فئة صاحب المعاش المعاش بعد الزيادة معاش 450 517.5 جنيه. معاش 480 552 جنبه. معاش 500 575 جنيه. معاش 550 632.5 جنيه. معاش 580 667 جنيه. معاش 620 713 جنيه معاش 650 747.5 جنيه. معاش 680 782 جنيه. معاش 700 805 جنيه. معاش 740 851 جنيه. معاش 770 885.5 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة أن يقوموا بالاستعلام عن المعاش وذلك بالرقم القومي من خلال اتباع بعض الخطوات التي تأتي على النحو التالي:

على المتعلم أن يقوم بالدخول الى موقع وزارة التضامن الإجتماعي ويمكن الدخول اليه من هنا .

يكون المستفيد بكتابة الرقم القومي الخاص به.

ومن ثم يتم الضغط على استعلام.

تظهر لك نافذة جديدة يتم فيها تحديد البيانات الكاملة عن تكافل وكرامة الذي تحصل عليه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يبدأ صرف تكافل وكرامة كل شهر ميلادي في منتصف الشهر وتحديدا في يوم 15 من كل شهر ميلادي، أو في شهر مايو سيتم صرف تكافل وكرامة في يوم الاثنين الموافق 15 من مايو 2024.

الأوراق المطلوبة لتسجيل في تكافل وكرامة 2024

حتى تتمكن من التسجيل في تكافل وكرامة فأنت بحاجة الى مجموعة من الأوراق المطلوبة وهي تأتي على النحو التالي: