شقتك على المفتاح.. شروط الحصول على شقق الاسكان والأوراق المطلوبة

وزارة الإسكان والمرافق العمرانية المصرية أعلنت عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تقدم الدولة شقق ووحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود في مختلف محافظات مصر، حيث أن هذا الدعم يساعدهم على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي، وقد حددت الوزارة الأوراق والمستندات الضرورية لعملية التقديم، وبذلك سوف نذكر بالتحديد في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي.

ما هي شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

وزارة الإسكان المصرية حددت كافة شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وتشمل:

الجنسية المصرية كشرط أساسي.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو أراضي باسمه.

كما يجب عدم حصول المتقدم على وحدات سكنية أو أراضي سابقاً من الوزارة.

تقديم الطلب في نفس المحافظة التي يسكن بها المتقدم أو يعمل فيها.

أيضا يجب تقديم شهادة رسمية تثبت دخله الشهري موقعة من خلال جهة العمل.

العمر يجب أن يكون بين 21 و50 سنة.

عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية.

دفع مبلغ جدية الحجز وشراء كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

الدخل الشهري للمتقدم الغير متزوج يجب ألا يزيد عن 6000 جنيه مصري، وللمتزوج يجب ألا يزيد عن 8000 جنيه مصري.

الأوراق التي يجب إحضارها لقبول عملية التقديم على شقق الاسكان

يجب على كافة المتقدمين لشراء شقق الاسكان الاجتماعي المدعومة من قبل وزارة الإسكان أن يحضروا مجموعة من المستندات الهامة التي لا يتم قبول عملية التقديم إلا بها:

شهادة دخل معتمدة.

قيد عائلي معتمد.

قسيمة زواج معتمدة.

نسخة من برنت التأمينات للشخص المتقدم إذا كان متوفر.

عدة صور من شهادات ميلاد الأبناء.

نسخة واحدة فقط من عقد إيجار الوحدة.

بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة.

الخطوات اللازمة للتقديم على شقق الاسكان ببساطة

يجب عليك أن تشتري كراسة الشروط للشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي لعام 2024 للمحدودي الدخل، بعد ذلك يجب التعرف على المدن التي تشملها هذه الفرصة المدعمة من خلال الإعلانات الواردة على هذه العقارات بعد ذلك يمكنك دخول موقع صندوق الاسكان والتعمير المصري وتسجيل البيانات الخاصة بك للحجز من خلال الحساب الذي يخصك.