ثبت الآن تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بأعلى جودة واستمتع بأغاني لولو الشقية

تردد قناة وناسة من الترددات التي تحتل كافة محركات البحث في الوطن العربي، حيث أنها واحدة من أنجح وأشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي تمتلك جمهور كبير وعريق من الأطفال والكبار في الوقت نفسه، فالقناة توفر لكل مشاهديها متابعة ممتعة لباقة من الأغاني الترفيهية والبرامج التعليمية المتنوعة، وتعرض القناة محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، وسوف نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا “البديل” أحدث تردد لقناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة من القنوات التي فرضت نفسها بقوة على الساحة، وبالرغم من وجود الكثير من القنوات الخاصة بالأطفال إلا أنها تحتل المركز الأول بين القنوات، وهذا يرجع إلى تقديمها محتوى هادف ومفيد وأمن تماماً على الأطفال، بخلاف اختيارها الدقيق لكل ما تقدمه لكي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ومع العادات والتقاليد السائرة في المجتمع العربي، ومن أجل تنزيل وتثبيت قناة وناسة على أجهزة الاستقبال المختلفة إليكم تردداتها على الأقمار المختلفة:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة

يمكن بكل سهولة تثبيت تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي عرب والنايل سات من خلال الخطوات التالية: