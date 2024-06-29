علاج مرض الهربس عند الأطفال والوقاية منه بخطوتين فقط

أصبحت الإصابة بفيروس الهربس والسؤال عن طرق علاج مرض الهربس عند الأطفال من الاسئلة الشائعة بين أسر الأطفال خلال فترات الطقس الحار والارتفاع في درجات الحرارة، حيث حذرت وزارة الصحة والسكان من هذا المرض الذي ينقل عن طريق العدوى والتنفس، ويسبب ظهور تقرحات صغيرة على الجلد بالإضافة إلى أعراض مثل الوخز والحكة والحرقة، لذلك سوف نذكر لكم خلال هذا المقال كافة الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الهربس حتى يتم التوقف عنها، وكيفية علاجه بالطرق الصحيحة أيضا.

كيفية علاج مرض الهربس عند الأطفال

يمكن علاج مرض الهربس عند الأطفال باستخدام الطرق التالية وهي:

مرطبات الجلد ومضادات الفيروسات.

من الممكن أن تختفي البثور والتقرحات من تلقاء نفسها بدون تدخل طبي في معظم الحالات، ولكن قد يحتاج بعض الأطفال إلى مضادات فيروسية لتسريع الشفاء.

كما يمكن استخدام دواء باراسيتامول لتخفيف الألم، ووضع مكعبات ثلج مباشرة على البثور لتقليل التورم والاحمرار.

من المهم توفير مشروبات وأطعمة باردة للطفل، وتجنب الأطعمة المالحة والحمضية خلال فترة ظهور البثور لتفادي التهيج.

يوصى أيضا بترطيب منطقة الشفاه بشكل مستمر باستخدام مرطبات الشفاه أو زيادة شرب السوائل، واستخدام كريمات مضادة للفيروسات لتقليل التهيج والتورم.

أسباب مؤدية إلى مرض الهربس عند الأطفال

بمجرد إصابة طفلك بفيروس الهربس، يمكن أن يحمله طوال حياته، حيث يكون الفيروس في حالة خمول داخل الخلايا العصبية حتى يتم تنشيطه بسبب عوامل عديدة مثل:

الإصابة بالمرض مثل الأنفلونزا المعدية.

أو من خلال التعرض للضغط بشكل مفرط للغاية.

أو عن طريق الإجهاد الملحوظ عليه.

الجفاف في الشفاه بشكل كبير.

التغذية الضعيفة والسيئة أو التعرض لدرجات حرارة مختلفة في أوقات متقاربة مما يؤدي إلى ظهور القروح الباردة على الشفاه.

طرق هامة للوقاية من مرض الهربس

يجب على كل شخص أن يتجنب مجموعة من الأفعال التي من شأنها تساعد بشكل كبير على الإصابة بمثل فيروس الهربس: