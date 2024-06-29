طعم وريحة حكاية.. أفضل طريقة لعمل الشطيطحة الجزائرية بالدجاج

تعد الشطيطحة من أشهر الأطباق الجزائرية التقليدية، وتتميز بنكهتها الغنية وتنوع مكوناتها، وتقدم في المناسبات الخاصة والأعياد وتعد الشطيطحة الجزائرية طبق تقليدي لذيذ ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل ومع اتباع هذه الوصفة البسيطة، ستتمكن من إعداد وجبة مميزة تنال إعجاب العائلة والأصدقاء.

نحتاج إلى إحضار المكونات التالية:

في وعاء كبير، نخلط اللحم أو الدجاج مع البصل والثوم ومعجون الفلفل الأحمر والكمون والبابريكا والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والزعفران ونضيف الزيت النباتي ونخلط جيدا حتى تغلف جميع قطع اللحم بالتتبيلة ونغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

في قدر كبير على نار متوسطة، نسخن الزيت النباتي ونضيف البصل ونقلّبه حتى يصبح ذهبيًا. نضيف الثوم ونقلبه لثوان قليلة.

نضيف الطماطم والحمص المنقوع ونقلب جيد.

نسكب التتبيلة مع اللحم أو الدجاج ونضيف الماء بكمية كافية لتغطية المكونات.

نغطي القدر ونتركه على نار هادئة حتى ينضج اللحم أو الدجاج والحمص، مع التحريك من حين لآخر.

نتبل الطبق بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

نضيف الكزبرة الخضراء المفرومة ونقلب برفق.