“سجل الآن” رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وأهم شروط التسجيل الجديدة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تعزيز الوعي بأهمية الضمان الاجتماعي للمواطنين، من خلال تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الاجتماعية، حيث تهدف لتسهيل عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ليستفيد المواطنون بشكل أكبر من مزايا البرنامج والخدمات المقدمة، يسعى البرنامج إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، تقدم الوزارة خدمات مبسطة وسهلة للمواطنين للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكنهم الحصول على المعلومات الضرورية وإتمام الإجراءات بسهولة ويسر.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في النظام الاجتماعي المطور، وتتضمن ما يلي:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الرسمي. النقر على إنشاء حساب. تسجيل الرقم الهاتفي وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى بعض البيانات المطلوبة من الموقع. يتم تسجيل الرمز الذي تم استلامه على الهاتف. يرجى تقديم جميع المستندات التي تثبت أهلية الحصول على الدعم. الضغط على تأكيد.

أهلية الضمان المطور

يمكن التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، الأتية:

التوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الطلبات. ثم اختيار الضمان الاجتماعي. يتم عرض لك الأهلية في صفحة أخري.

موعد صرف الضمان المطور يوليو 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدورة 31 من معاش الضمان المطور سيتم صرفها لجميع المستفيدين الذين يستوفون شروط الأهلية يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستودع في حسابات المستفيدين خلال اليوم، حيث يستغرق هذا الأمر 24 ساعة.