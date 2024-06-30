استعلم وسدد من هنا.. غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق عبر منصة أور الإلكترونية

تسعى الحكومة العراقية جاهده إلى تحديث وتطوير أنظمة الخدمات الحكومية لتسهيلها على المواطنين وإحدى هذه الخدمات هي الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها إلكترونيا، وذلك من خلال منصة أور الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية العراقية وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتجنبهم عناء الذهاب الى مراكز المرور لتسديد غراماتهم.

كيف يمكنني الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها عبر منصة أور الإلكترونية

للاستعلام عن غرامات المرور وسدادها عبر منصة أور الإلكترونية، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة أور الإلكترونية على الرابط التالي من هنا

اضغط على زر تسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

إذا لم يكن لديك حساب على منصة أور، انقر فوق إنشاء حساب جديد.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، حدد خدمات المرور من القائمة الرئيسية.

اختر الاستعلام عن غرامات المرور.

أدخل رقم المركبة أو رقم الهوية الوطنية.

انقر فوق بحث.

ستظهر قائمة بجميع غرامات المرور المستحقة عليك.

حدد الغرامة التي تريد سدادها.

اختر طريقة الدفع المفضلة لديك.

أكمل عملية الدفع.

ستتلقى إيصال إلكتروني يؤكد عملية الدفع.

مميزات الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها عبر منصة أور

من اهم مميزات الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها عبر منصة أور الإلكترونية منها ما يلي: