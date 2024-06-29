هاتف أوبو بسعر اقتصادى.. هاتف Oppo A79 5G المواصفات المثالية للتليفون المثالي

في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الهواتف الذكية تواصل شركة أوبو تقديم أجهزة متميزة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة أحدث إصداراتها هاتف Oppo A79 5G يجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن تجربة اتصال فائق السرعة بفضل دعم تقنية 5G كما يتميز الهاتف بمواصفات متطورة تشمل معالجا قويا كاميرات عالية الجودة وشاشة كبيرة مما يجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية المتوسطة.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

هاتف Oppo A79 5G يتميز بمجموعة من المواصفات التي تجعله خيارا جذابا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي بتقنيات حديثة إليك المواصفات الرئيسية للهاتف:

يحتوى الهاتف على شاشة LCD

يصل حجم الشاشة إلى 6.72 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى FHD (2400 × 1080 بكسل)

معدل التحديث 90 هرتز.

المعالج MediaTek Dimensity 6020

يحتوى الهاتف على ذاكرة عشان RAM 8 جيجابايت

التخزين الداخلي للهاتف 128 جيجابايت

الكاميرا الرئيسية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل

تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير

الهاتف يدعم الشحن السريع 33 واط (تقنية SUPER VOOC)

تصل أبعاد الهاتف 165.7 × 76.1 × 8.0 مم

يصل وزن الهاتف الى 193 جرام

الهاتف متاح بثلاثة ألوان الأسود الغامض، الأخضر اللامع، والأرجواني المذهل

عيوب هاتف Oppo A79 5G

هاتف Oppo A79 5G يتمتع بمواصفات جيدة الهواتف من الفئة الاقتصادية ولكن هناك بعض العيوب التي تمت ملاحظتها من قبل المستخدمين والمراجعين: