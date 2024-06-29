هاتف أوبو بسعر اقتصادى.. هاتف Oppo A79 5G المواصفات المثالية للتليفون المثالي

في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الهواتف الذكية تواصل شركة أوبو تقديم أجهزة متميزة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة أحدث إصداراتها هاتف Oppo A79 5G يجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن تجربة اتصال فائق السرعة بفضل دعم تقنية 5G كما يتميز الهاتف بمواصفات متطورة تشمل معالجا قويا كاميرات عالية الجودة وشاشة كبيرة مما يجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية المتوسطة.
مواصفات هاتف Oppo A79 5G
هاتف Oppo A79 5G يتميز بمجموعة من المواصفات التي تجعله خيارا جذابا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي بتقنيات حديثة إليك المواصفات الرئيسية للهاتف:
- يحتوى الهاتف على شاشة LCD
- يصل حجم الشاشة إلى 6.72 بوصة
- تصل دقة الشاشة إلى FHD (2400 × 1080 بكسل)
- معدل التحديث 90 هرتز.
- المعالج MediaTek Dimensity 6020
- يحتوى الهاتف على ذاكرة عشان RAM 8 جيجابايت
- التخزين الداخلي للهاتف 128 جيجابايت
- الكاميرا الرئيسية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل
- الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل
- تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير
- الهاتف يدعم الشحن السريع 33 واط (تقنية SUPER VOOC)
- تصل أبعاد الهاتف 165.7 × 76.1 × 8.0 مم
- يصل وزن الهاتف الى 193 جرام
- الهاتف متاح بثلاثة ألوان الأسود الغامض، الأخضر اللامع، والأرجواني المذهل
عيوب هاتف Oppo A79 5G
هاتف Oppo A79 5G يتمتع بمواصفات جيدة الهواتف من الفئة الاقتصادية ولكن هناك بعض العيوب التي تمت ملاحظتها من قبل المستخدمين والمراجعين:
- على الرغم من أن الشاشة بحجم 6.72 بوصة وبدقة FHD+، إلا أنها من نوع LCD وليس AMOLED مما قد يؤثر على جودة العرض وعمق الألوان خاصة في الإضاءة العالية أو تحت أشعة الشمس المباشرة
- الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل توفر أداء جيدا في الإضاءة الجيدة، ولكن أداءها ينخفض في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تعتبر متوسطة مقارنة بمنافسيها في نفس الفئة السعرية
- الهاتف لا يأتي بتصنيف IP لمقاومة الماء والغبار مما يجعله عرضة للتلف عند تعرضه للسوائل أو الغ
- على الرغم من دعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط إلا أنه يفتقر إلى دعم الشحن اللاسلكي وهو ميزة أصبحت شائعة في بعض الهواتف المنافسة حتى في الفئات السعرية المنخفضة