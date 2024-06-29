الان هنا… نتائج البكالوريا الجزائرية 2024 عبر رابط موقع وزارة التربية الوطنية وفضاء التلميذ بالاسم ورقم الجلوس

نتائج البكالوريا فى الجزائر 2024 عبر موقع فضاء التلميذ، والذ من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، فهناك ترقب كبير في الجزائر لإعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2023-2024، هذه الشهادة تُعتبر بوابة مهمة للطلاب للوصول إلى التعليم العالي والمسارات المهنية المختلفة، وتمثل نتائج البكالوريا 2024 محطة هامة للطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، وهي ثمرة لجهودهم المبذولة طوال العام، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، والتي ستفتح لهم آفاقًا جديدة في التعليم العالي والمهنة.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024 بالجزائر:

أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب البكالوريا، وتم إجراء المراجعات النهائية ورصد الدرجات مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2023-2024 خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم عبر الموقع الرسمي للوزارة وبوابة فضاء التلميذ، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم، ومن خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتائج البكالوريا فى الجزائر 2024 بك سهولة ويسر.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 عبر فضاء التلميذ:

اكدت وزارة التربية فى الجزائر انه سيتم الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا 2024 من خلال بوابة فضاء التلميذ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء التلميذ.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالطالب.

الضغط على زر “دخول”.

الانتقال إلى تبويب “نتائجي”.

اختيار “نتائج شهادة البكالوريا”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الضغط فوق زر “عرض النتائج”.

في حال واجه الطالب أي مشاكل، يمكنه التواصل مع خدمة الدعم الفني لفضاء التلميذ. أيضًا، إذا نسي الطالب كلمة المرور، فيمكنه الضغط على “نسيت كلمة المرور؟” وإدخال بريده الإلكتروني لاستعادتها.