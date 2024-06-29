نزل الآن تردد قناة كراميش 2024 karameesh tv عبر النايل سات وعرب سات بدون تقطيع

يبحث الكثير من الأهالي والآباء عن تردد قناة كراميش 2024 والتي يعشقها الأطفال لكونها قناة تقدم أحدث أغاني الأطفال وتساهم في تسليتهم، كما تعطي الفرص للأهالي لإنجاز مهامهم البسيطة بالمنزل حيث أنها تساعد في إلهاء الأطفال عن البكاء، الآن سنقدم لكم بهذا المقال أحدث تردد لقناة كراميش.

تردد قناة كراميش 2024

يفضل معظم الأطفال قناة كراميش لتقديمها مجموعة مميزة من أغاني الأطفال مثل “ماما وبابا زعلانين” – “يا شرطي” وغيرها من الأغاني الممتعة للأطفال كما أنها تعرض الأغاني التعليمية والتربوية أيضاً بطريقة مبسطة ولطيفة ليستطيع الأطفال استيعابها مثل أغنية “سوسو غلطت يا حرام”، والتردد الجديد لقناة كراميش 2024 هو:-

أولاً:- عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11430

معامل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثانياً:- عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11390.

الإستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش HD نايل سات

نظراً للإقبال الكبير للحصول على تردد قناة كراميش 2024 نعرض لكم الآن طريقة تنزيل التردد وحفظها بقائمة القنوات لتسهيل تشغيلها عدة مرات وإظهار القناة على الشاشة، لضبط تردد القناة وحفظها يجب القيام بالتالي:-

النقر على زر menu أو القائمة بالريموت.

بعد ظهور القائمة على التلفزيون، الضغط على تنزيل قناة.

اختيار إضافة تردد ويتم كتابة تردد القناة ومن ثم التثبيت اليدوي.

نقوم بتحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

بعدها نتأكد من إدخال التردد بشكل صحيح وتحديد باقي البيانات كمعامل الترميز وغيره.

نضغط على بحث.

نختار ok أو موافق.

بعد إتمام جميع الخطوات تظهر القناة على الشاشة محفوظة مع إمكانية تشغيلها بسهولة عن طريق إختيارها بجهاز التحكم (الريموت).