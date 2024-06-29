“Www yemenexam com” رابط مباشر للاستعلام نتائج التاسع اليمن 2024 في صنعاء وجميع المدن

وزارة التربية والتعليم اليمنية تعلن اليوم على طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن للعام الدراسي 2023/2024 رسميًا، وأكدت الوزارة أن النتائج يمكن الاطلاع عليها فقط عن طريق رقم جلوس الطالب، وفي سياق متصل، قدمت الوزارة طرقًا بسيطة وسهلة للاستعلام عن النتائج، سواء عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء عبر الهاتف، وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع على النتائج بسرعة لكل طالب وأولياء الأمور، لمتابعة مسيرتهم التعليمية واتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة القادمة.

نتائج التاسع اليمن 2024

أكدت الوزارة أن النتيجة متاحة للجميع من خلال رقم الجلوس فقط ووفق الإجراءات الموضحة، ونظراً للضغط الكبير، كشفت الوزارة عن أكثر من طريقة للاستعلام عن النتيجة ومنها التالي:

موقع yemenexam الرسمي. موقع وزارة التعليم اليمنية على الإنترنت. خدمة الرسائل القصيرة SMS.

بإمكانك الاشتراك في الخدمة عن طريق الاتصال على الرقم “161” أو إرسال رسالة نصية إلى نفس الرقم تحمل رقم جلوسك المكون من ستة أرقام، وسوف تتلقى رسالة تحتوي على جميع درجاتك فور إعلان النتيجة.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء برقم الجلوس

انتهت وزارة التربية والتعليم اليمنية من رصد وتجميع درجات الطلاب ويتم العمل الآن على الإعلان عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 برقم جلوس كل طالب، يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال الإدارة العامة للاختبارات، وذلك عن طريق اتباع التالي: