الآن هنا…رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للعام الدراسي 2024 محل اهتمام كبير في الأيام الماضية. نظرًا للطلب المتزايد من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية على معرفة هذه النتائج، وقررت وزارة التربية، العراقية توفير طرق إلكترونية للاستعلام عن درجات الطلبة، بدلاً من الطرق التقليدية السابقة،و في هذا السياق، سنقدم لك في ما يلي التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 عبر المنصات الرسمية للوزارة، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

بعد انتهاء اختبارات الصف الثالث المتوسط، كان الطلبة راضين عن مستوى الامتحانات، حيث لم تكن صعبة للغاية ولا سهلة جداً، وباعتبار أن هذه المرحلة التعليمية مهمة للطلاب كخطوة نحو المرحلة الثانوية، فقد بذلوا جهوداً كبيرة للنجاح والتميز، ومع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج، كان هناك قلق كبير لدى الطلبة بشأن درجاتهم، ولكن وزارة التربية العراقية طمأنت الطلبة بأن درجاتهم مطمئنة ولا داعي للقلق، كما أكدت الوزارة أن النتائج ستتاح عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، ونتائجنا ، وملازمنا، مما سيتيح للطلبة سهولة الاطلاع عليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس كما كان الحال في السابق.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

للاطلاع على درجات الطالب في جميع المواد الدراسية، عليه اتباع الخطوات التالية: