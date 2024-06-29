استعلم وسدد غرامتك.. خطوات الاستعلام وسداد الغرامات المرورية بالرقم الالماني داخل العراق 2024 ur.gov.iq

ارتفع الاقبال على الاستعلام عن غرامات المرور للمواطنين العراقيين في جميع مناطق البلاد بالنسبة للرقم الألماني لعام 2024، توفر الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني كخطوة لتيسير وتسهيل حركة المرور والتقليل من التكدس والازدحام على الطرقات، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والتي تهدف إلى توفير كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين لتحقيق أفضلية في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالغرامات المرورية وشروطها.

قيمة المغامرة المرورية

تم تحديد قيمة الغرامات من قبل إدارة المرور في العراق بناء على نوع كل مخالفة، وتشمل هذه الغرامات الأهمية التالية:

المخالفة المتعلقة بعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة تقدر بنحو ألفين وخمسمائة دينار عراقي. الغرامة المتعلقة بعدم الامتثال للقواعد المرورية تقدر بحوالي خمسة آلاف دينار عراقي. المخالفة المتعلقة بتناول الكحول أثناء القيادة تقدر بنحو ألف دينار عراقي. يرجى إعادة تأكيد المعلومات والتأكد من دقتها من خلال الجهات المعنية في المرور بالعراق

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني