تحديث واتساب جولد APK ضد الحظر GOLD ⭐⭐⭐⭐.. أبلــــود جامـــــد يستاهل تنزله

تحديث واتساب جولد من أفضل التحديثات التي طرأت على تطبيق واتساب، حيث أضاف هذا التحديث مجموعة من المميزات التي لا حصر لها جعلت التطبيق هو الافضل بين باقي تطبيقات الدردشة، وهذا ما دفع الكثير للتساؤل على هذه المميزات، حيث يعد واتساب من أكثر تطبيقات الدردشة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحديث واتساب جولد

تحديث واتساب جولد هو تطبيق معدل للتطبيق الأصلي، تم إصداره من أبو عرب محملاً بالعديد من المميزات التي لم يحملها التطبيق الأصلي، ويعد هذا التطبيق من أفضل تحديثات الواتساب المعدلة، كما يمكن تثبيته على العديد من أنواع الهواتف، ومن أهم ما يميزه ما يلي:

يعتبر هذا التحديث مجاني بالكامل.

التطبيق لديه القدرة على فصل الانترنت عنه دون باقي التطبيقات.

كما يمكن من خلاله الرد التلقائي على الرسائل.

وأيضا يمكن جدولة الرسائل وإرسالها في زمن معين تقوم أنت بتحديده.

يمتلك هذا التحديث القدرة على اخفاء اخر ظهور لك.

كما يمتلك أيضا اخفاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

توقف رؤية مشاهدة الحالة للاشخاص التي تحددها.

كما يمكنك رؤية حالة الاصدقاء دون معرفتهم أنك قمت بمشاهدتها.

امكانية الرد على رسائل الاصدقاء برموز وملصقات تعبيرية.

قفل محادثة سري يعتمد على رقم لإخفاء الدردشات.

تنزيل حالات الاصدقاء على هاتفك.

أبرز الاصلاحات في تحديث واتساب جولد الاصدار الأخير

وقد تم ايضا اضافة تحسينات على تحديث واتساب جولد الاصدار الأخير، لتأتي هذه الإضافات بالشكل التالي: