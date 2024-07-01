روح ع المكنة دلوقتي|موعد معاش يوليو بالزيادة الجديدة 2024+طريقة الاستعلام عن المعاش ع النت

موعد معاش يوليو بالزيادة في الآونة الأخيرة، تم تداول أخبار بشأن موعد معاش يوليو بالزيادة 2024، إذ أصدرت وزارة المالية قرارات جديدة بخصوص هذا الشأن، ونبهت المستفيدين من هذه الرواتب بضرورة تجنب الازدحام في أماكن صرف المرتبات، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في العديد من المناطق، كما يمكن الاستعلام عن هذه الرواتب وعن مقدار الزيادة المقررة للموظف من خلال منصة وزارة التأمينات الاجتماعية

موعد معاش يوليو بالزيادة

يبحث عنه العديد من المواطنين وعادة ما يتم صرف مرتبات العاملين بداية من اليوم الأول في الشهر الميلادي، ولا شك أن يوافق صرف هذه الرواتب مبلغ الزيادات المقرر لكل موظف حسب راتبه الأساسي وهو ما صدر قرار به في شهر مارس الماضي، ولكن بالنظر لقرار التكبير الصادر من وزارة المالية تم تغيير هذا الموعد ليصبح في يوم الثامن عشر من ذات الشهر، على أن يتم صرف المتأخرات في خلال الأيام التالية: يوم الثامن والعاشر والحادي عشر من شهر يوليو.

ومن الجدير بالذكر أن قرار التقديم شمل أيضًا رواتب شهر أغسطس لتبدأ من تاريخ الثاني والعشرين من نفس الشهر، مع صرف المتأخرات في تواريخ الثامن والحادي عشر والثاني عشر من شهر أغسطس.

كيفية الاستعلام عن راتب شهر يوليو

يمكن لأي شخص يستفيد من رواتب التأمينات الاجتماعية الاستفسار عن حالة راتبه وما إذا كان قد تم إيداعه في حسابه أم لا، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التأمينات الاجتماعية، من خلال اتباع الخطوات التالية: