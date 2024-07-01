من الأسبوع الجاي ✅ احجز كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الجديد ب500 جنيه من هنا

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي عمليات بحث ثاقبة حول كيفية الحصول على كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي التي ينتظرها الكثير من الشباب، ومن جهة أخرى فإن الدولة تسعى لكي تقوم بتوفير وحدات سكنية مميزة للفئات المستحقة، وقد قامت وزارة الإسكان بتحديد الشروط والضوابط التي يتم تطبيقها على كل من يرغب في الحصول على وحدات سكنية من الإسكان الإجتماعي، وعلى كل من يرغب في الحصول على الشقق المتاحة لابد أن يلتزم بالمعايير والضوابط.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بتوفير كراسة شروط شقق الاسكان الإجتماعي، حيث يتمثل بها الشروط التالية:

سداد المبلغ الخاص بالحجز بالكامل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 ولا يزيد عن 52 عام.

عدم توفير وحدة سكنية له أو لأسرته.

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 6000 جنيه.

تقديم ضامن من خلال الوظيفة التي يعمل بها المتقدم.

كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

تستطيع الحصول على الشقق الخاصه بالاسكان الاجتماعي والتي توفرها الوزارة من خلال الاطلاع على خطوات الحجز على النحو التالي: