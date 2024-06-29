فرحة وهيصه من اصحاب المعاشات.. موعد صرف معاشات شهر يوليو بعد الزيادة الجديدة والتبكير للمواطنين.. اعرف هتاخد معاشك منين قبل ميروح عليك

تم بناءً على إعلان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة القومية للتأمينات، الذي أكد أن بدء صرف معاشات الشهر الحالي في اليوم الخميس 27 يونيو بدلا من الموعد المحدد السابق في الإثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024، وسيستمر الصرف حتى نهاية هذا الشهر. تفاصيل الإعلان تشرح كيفية الاستعلام عن صرف المعاش باستخدام الرقم القومي لشهر 7 والخطوات المطلوبة للحصول على المعاش، لذلك في مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نتعرف على اخر الاخبار التي تخص صرف معاشات شهر يوليو لكافة المواطنين داخل الجمهورية وما هي الاماكن التي سوف تصرف بها المعاشات.

اماكن صرف المعاشات

قامت الهيئة القومية للتأمينات بتحديد عدة مناطق معينة لصرف معاشات شهر يوليو 2024، والتي تشمل المكاتب البريدية للبريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى منافذ فوري، وبالنسبة لشروط الاستحقاق للمعاش، ففي إطار قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، يمكن للأفراد المتقاعدين الاستفادة من المعاش في حالات عدة، مثل العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

اخبار صرف معاشات يوليو

يسرنا أن نعلمكم بآخر المستجدات بشأن زيادة الرواتب المقررة في يوليو 2024، تم الإعلان رسميا عن خطة لصرف الرواتب بزيادة محددة، ضمن حزمة اجتماعية جديدة تم الإعلان عنها من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حال توافر زيادة إضافية في الأيام القادمة، سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية.