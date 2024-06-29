للأسر الريفية والعاطلين .. التسجيل في دعم ريف 1446 reef.gov.sa اعرف لقبول طلبك

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء برنامج دعم مخصص من أجل دعم المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الزراعي وتربية المواشي، وهو برنامج دعم ريف الذي يقصد فئة معينة من المواطنين السعوديين ويقدم لهم الدعم حتى يتمكنوا من استكمال حياتهم بشكل أكثر راحة وأكثر استقرار، ويعد هذا البرنامج واحد من أفضل وأكثر برامج الدعم انتشارًا في المملكة العربية السعودية لعام 1446، على الرغم من وجود المئات من برامج الدعم في السعودية.

برنامج دعم ريف للمزارعين 1446

برنامج دعم ريف هو برنامج قد وفرته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من أجل تحسين جودة القطاع الريفي في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية السعودية والمزارعين السعوديين، كما أنه يعمل أيضًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، فقد تم إنشاء برنامج الدعم هذا من أجل دعم فئة ومناطق معينة وهي المناطق والفئة الريفية.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف 1446

من الخدمات الإلكترونية التي قد وفرتها المملكة العربية السعودية هي خدمة التسجيل في برنامج دعم ريف لعام 1446 بشكل إلكتروني عن طريق:

في البداية سيكون عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب دعم ريف

قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب الدعم، وبعدها أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك مثل: الإسم ورقم الهاتف ورقم الحساب البنكي.

وهكذا يتم التسجيل في البرنامج.

شروط الحصول على دعم ريف 1446

إذا كنت من المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الزراعي، وترغب في التقديم على دعم ريف لعام 1446، يجب أن يكون لديك بعض المعايير وهي: